Премьер Италии сообщила об отставке своего советника после звонка пранкеров

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало попросился в отставку после звонка российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). С ними госпожа Мелони говорила о миграционном кризисе и Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

«Этот вопрос (предотвращения пранка.— "Ъ") не был решен должным образом. Ответственность за случившийся розыгрыш взял на себя советник Франческо Тало. Утром он подал прошение об отставке»,— сказала Джорджа Мелони (цитата по Reuters).

Вован и Лексус 1 ноября опубликовали запись разговора с премьер-министром Италии, в котором один из пранкеров представился как африканский чиновник. Джорджа Мелони во время общения сказала об «усталости со всех сторон» от конфликта на территории Украины. Итальянские СМИ сообщали, что правительство Италии проводит внутреннее расследование после розыгрыша.

Петр Бузлаев