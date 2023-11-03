США ввели санкции в отношении Нижнекамского механического завода

США накануне ввели санкции против ряда российских компаний, включая Нижнекамский механический завод. Список опубликован на сайте Минфина страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Нижнекамского механического завода Фото: Пресс-служба Нижнекамского механического завода

В министерстве отметили, что новые санкции направлены против ВПК России и структур, которые его поддерживают. Ограничения затронули физлиц и юрлиц, помогающих РФ поддерживать ВС страны «путем предоставления ей столь необходимых технологий и оборудования из третьих стран». Также, по данным Вашингтона, рестрикции направлены против оборонно-промышленного комплекса России, «стремящегося перестроиться на поддержание ВС РФ».

Также санкции были введены против АО «Оптрон», АФК «Система», ФАУ «Роскапстрой», ООО «Промойл», «ОДК Сатурн», «СКАН», ООО «Фрегат» и т. д. Кроме того, ограничения коснулись физлиц, в частности, российского конструктора Александра Захарова, заместителей министра промышленности России Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, замглавы МЧС Алексея Серко, замруководителя Минэнерго Анастасию Бондаренко, предпринимателя Глеба Троценко и др.

"Ъ-Казань"