ФНС требует признать банкротом инвестора фанерного комбината в Кузбассе

В арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «ЕврофангруппСибирь» (ЕФГС). Как следует из определения суда, оно обосновано наличием неисполненных свыше трех месяцев обязательных платежей на 2,16 млн руб. Суд оставил заявление без движения, предложив ФНС до 30 ноября представить выписку из ЕГРЮЛ в отношении должника, доказательства направления в его адрес заявления о признании банкротом с приложенными документами и др.

Исполнительный директор ЕГФС Анатолий Литвиненко назвал заявление ФНС «преждевременным». Он сообщил «Ъ-Сибирь», что компания намерена урегулировать проблему с задолженностью по обязательным платежам еще до рассмотрения судом заявления налоговой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В сентябре 2020 года компания ЕФГС приобрела комплекс недостроенного фанерного комбината из имущества обанкроченного ранее ЗАО «Анжерский фанерный комбинат» и объявила о планах завершить проект с инвестициями в 1,5 млрд руб. В сентябре прошлого года сроки были перенесены на 2023 год.

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Игорь Лавренков, Кемерово