За 2 ноября в сектор Газа въехали 102 грузовика с гуманитарной помощью

Палестинский Красный Полумесяц сообщил в соцсети X, что через КПП «Рафах» за 2 ноября в сектор Газа проехали 102 грузовика с гуманитарной помощью от египетского Красного Полумесяца.

Уточняется, что в состав помощи вошли продукты питания, вода, предметы первой необходимости, медикаменты и медицинское оборудование. С начала атак Израиля на анклав гуманитарную помощь в Газу доставили в общей сложности 374 грузовика, сообщили в палестинском Красном Полумесяце. В гуманитарном движении отметили, что поставки топлива в сектор Газа так пока и не начались.

2 ноября представитель КПП «Рафах» Ваиль Абу Омар сообщил, что из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт отправились 402 человека, включая 30 раненых.

Ранее сегодня, 3 ноября, об отправке 28 т гуманитарной помощи в Египет для последующей перевозки в сектор Газа сообщило МЧС России.

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». Убиты 8,8 тыс. человек. По оценке ООН, около 70% из них — это женщины и дети. Пострадали 22,2 тыс. Еще 128 человек убиты на Западном берегу, ранено 2,3 тыс. В Израиле с начала конфликта 1,4 тыс. погибли, 5,4 тыс. получили ранения.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Эрдни Кагалтынов