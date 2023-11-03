МЧС России сообщило об отправке 28 т гуманитарной помощи для жителей Газы

Два самолета Ил-76 доставят 28 т гуманитарной помощи Египетскому обществу Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа. В состав груза войдут лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

19 октября Ил-76 МЧС РФ доставил в Египет 27 т гуманитарной помощи для отправки жителям сектора Газа. В состав груза вошли мука, сахар, рис и макаронные изделия.

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». Убиты 8,8 тыс. человек. По оценке ООН, около 70% из них — это женщины и дети. Пострадали 22,2 тыс. Еще 128 человек убиты на Западном берегу, ранено 2,3 тыс. В Израиле с начала конфликта 1,4 тыс. погибли, 5,4 тыс. получили ранения.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Эрдни Кагалтынов