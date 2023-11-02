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Коммерсантъ FM
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Карты UnionPay «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом из-за санкций

Карты платежной системы UnionPay банка «Русский стандарт», попавшего под новые санкции США, перестанут работать за рубежом с завтрашнего дня, 3 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

В кредитной организации рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт банка. Комиссия за снятие средств 2-3 ноября будет возвращена, уточнили в пресс-службе.

Карты Union Pay остались одной из немногих возможностей для россиян оплачивать заграничные расходы. Карты этой платежной системы, в частности, выпускают Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Примсоцбанк, Почта Банк. Последний также попал в пакет санкций США, обнародованный сегодня, 2 ноября.

С начала 2023 года из-за санкций карты UnionPay перестали работать за рубежом у Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность».

Подробнее о платежной системе — в публикации «Ъ» «Карт Union Pay прибыло».

Лусине Баласян

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