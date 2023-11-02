Полный портфель портвейна

Алкогольная компания Ladoga расширяет портфель портвейнов. Компания стала эксклюзивным дистрибутором бренда Porto Cruz, который занимает первое место по продажам в мире, а в России последние два года официально не присутствовал. Эксперты видят возможность замещения доли сокративших присутствие в РФ брендов, но в этом году импорт портвейна уже восстанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler’s и др.) стала эксклюзивным дистрибутором в России портвейна Porto Cruz, “Ъ” рассказали в самой компании. Там отметили, что последние два года бренд не присутствовал в стране официально. За первый год партнерства Ladoga планирует импортировать минимум 30 тыс. л напитка, что позволит Porto Cruz войти в топ-10 по продажам в категории в РФ. Ассортимент первой партии включает восемь позиций, еще пять наименований должны добавиться в ближайшее время. В продвижение Porto Cruz в России в первый год планируется вложить 5 млн руб. Портвейн будет продаваться по 1,9–12,9 тыс. руб. за бутылку в зависимости от вида и выдержки, добавили в Ladoga.

Выпускающий Porto Cruz винный дом Gran Cruz основан в 1887 году в Вила-Нова-ди-Гая в Португалии. Бренд считается самым продаваемым портвейном в мире. По имеющимся у “Ъ” данным IWSR, в 2021 году на Porto Cruz пришлось 13% мировых продаж портвейна, или 8,3 млн л. Марки Calem, Taylor’s, Cockburn’s Graham’s, Offley заняли по 4%. Во французской группе La Martiniquaise, в портфель которой входит Porto Cruz, “Ъ” не ответили.

Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что «исторически бренды портвейна — компании с англосаксонскими корнями», что создало для марок проблемы на российском рынке в 2022 году, а французские компании продолжают работу в стране. По его словам, в России сладкие крепленые вина традиционно популярны, а в последнее время стали отдельным направлением. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, импорт портвейна в РФ в 2022 году снизился на 16,79% год к году, до 885,7 тыс. л. В Ladoga добавили, что по итогам прошлого года занимают первое место по импорту портвейна с брендами Kopke и Tres Arcos.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в категории портвейнов есть возможность замещения доли сокративших присутствие в России брендов. По его словам, Porto Cruz — известная марка для потребителей портвейнов, у которых в целом высока лояльность к конкретным брендам. У Ladoga хорошо выстроена дистрибуция, добавляет он, и компания сможет предложить конкурентные цены. Но, предупреждает Александр Ставцев, импортные портвейны — узкая категория, напитки стоят относительно дорого, и добиться больших объемов продаж сложно.

В Simple Group говорят, что спад в импорте портвейна 2022 года в основном мог быть реакцией производителей на внешнеполитические события. Институт вин Дору и Порту (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) рекомендовал приостановить поставки в РФ, чему последовали многие крупные участники гильдии поставщиков, отмечают в компании. Сегодня, добавляют в Simple, импорт порто активно восстанавливается за счет более независимых производителей, а также выхода на рынок менее известных брендов. По итогам трех кварталов 2023 года импортеры ввезли фактически объем всего 2022 года, отметил представитель Simple.

Руководитель винных брендов Luding Group Евгений Щербаков говорит, что сейчас отмечается небольшое падение спроса на портвейны в основном из-за повышения импортных пошлин на вина из ЕС, а также роста цен в связи с изменением курса. «Несмотря на это, мы ведем переговоры и развиваем не только категорию портвейнов, но и вин из других регионов Португалии»,— говорит топ-менеджер.

В Simple сообщили, что пока не возобновили импорт портфеля порто и в сложившейся ситуации сделали ставку на развитие испанских хересов, продажи которых за три квартала этого года выросли более чем в три раза. В компании добавили, что планируют и дальше расширять портфель крепленых вин. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи всех крепленых вин в рознице в январе—сентябре 2023 года выросли на 75%, до 881,2 тыс. дал год к году.

Анатолий Костырев