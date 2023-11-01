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Все в порядке, пошли ко дну

Общественники слишком поздно поддержали поставщика водолазного оборудования Росгвардии

Эксперты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП БПК), сопредседателем которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, решили поддержать генерального и коммерческого директоров АО ПТС Сергея Хана и Тиграна Оганяна, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 100 млн руб., поставив Росгвардии водолазное оборудование по завышенным ценам. Ранее в надзор обращались депутаты, но дело с утвержденным прокуратурой обвинением было направлено в суд.

По версии следователей УВД по Юго-Восточному округу Москвы, предприниматели похитили госсредства при выполнении шести госконтрактов на поставку Росгвардии водолазных аппаратов АВМ-450, предназначенных для выполнения различных работ на глубинах до 60 м.

Компания ПТС производит специальное оборудование и снаряжение для аварийно-спасательных подразделений и сотрудников промышленных участков с тяжелыми условиями труда, в том числе широкий спектр боевой и специальной защитной одежды для пожарных и спасателей. Выпускает компания и водолазное оборудование.

Согласно оглашенному в Лефортовском суде обвинению, уголовное дело по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК) средств Росгвардии было возбуждено еще в сентябре 2021 года. Основанием стало обращение в прокуратуру руководства ведомства, которое, опираясь на выводы службы собственной безопасности, утверждало, что поставленное с 2020 по 2021 год АО ПТС оборудование не соответствует заявленным требованиям. При этом цена товара существенно превышала 20% прибыли предприятия, оговоренной законом. Ущерб, причиненный ведомству, был оценен в 108,6 млн руб.

Следствием были назначены две бухгалтерские судебные экспертизы, которые подтвердили обоснованность претензий к поставщику Росгвардии и дали основание для привлечения к уголовной ответственности господ Хана и Оганяна, не признавших вину.

В свою очередь, адвокаты представили исследование экспертно-криминалистического центра МВД РФ, в котором говорилось, что ПТС получало прибыль от контрактов с гвардейцами в размере от 15% до 17%. Одновременно защитники обратились в ЦОП БПК, сопредседателями которого являются уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и бывший первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.

Изучив представленные материалы, эксперты центра усомнились в обоснованности уголовного преследования предпринимателей, решив обратиться по этому поводу в Генпрокуратуру. В надзор последовали и обращения со стороны депутатов Госдумы РФ Вячеслава Мархаева и Михаила Делягина, а также сенатора Елены Афанасьевой. В них выражалась обеспокоенность по поводу «угрозы национальной безопасности», которая может возникнуть из-за «необоснованного перевода хозяйственного спора в уголовную плоскость» и «давления со стороны органов МВД» на АО ПТС. При этом они требовали проверить законность обвинения, выдвинутого против руководителей компании, а сенатор даже предложила «принять» меры по прекращению их уголовного преследования.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн, напротив, активно поддержал Росгвардию, обратившись в ту же Генпрокуратуру. В итоге дело и было направлено на судебное следствие.

Алексей Соковнин

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