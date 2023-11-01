49,5 пункта составило значение официального индекса менеджеров по закупкам (PMI) в китайской промышленности в октябре, свидетельствуют данные Нацбюро статистики КНР. Показатель вновь ушел ниже 50 пунктов — границы, отделяющей рост активности от спада,— после сентябрьского исключения из серии, продолжающейся с марта. Индикатор указывает на пока умеренное воздействие стимулирующей политики, а также на сохранение слабого внешнего спроса, от которого в значительной степени зависит динамика китайской промышленности. Субиндекс выпуска товаров снизился с 52,7 пункта до 50,9 пункта, а субиндекс новых заказов в октябре составил 49,5 пункта после 50,5 пункта в сентябре.