В Ростове профессор РостГМУ осуждена на пять лет колонии за взяточничество

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил профессора кафедры стоматологии РостГМУ Викторию Проходную к пяти годам заключения в колонии общего режима за получение взяток и служебный подлог ( ч.1 ст.290, ч.1 ст.292 и ч.3 ст.290 ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2020 годы в период итоговой аттестации студентов преподавательница получала от них денежные вознаграждения за положительные оценки. Также она вносила заведомо ложную информацию о сдаче экзаменов в зачетные книжки учащихся. Выявлено 14 эпизодов служебного подлога и 22 эпизода получения взятки. Всего преподавательница таким образом получила 491 тыс. руб.

По решению суда, кроме заключения в колонии, Виктория Проходная обязана выплатить штраф в 500 тыс. руб. Она также лишена права заниматься педагогической деятельностью на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Анастасия Назарова