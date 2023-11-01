Вынь да положь

Услуга хранения вещей у дома с каждым годом становится все более востребованной. В Краснодарском крае только в 2023 году спрос на склады индивидуального хранения (СИХ) вырос на 10–12%, предложение за потребностями граждан не успевает. Пришедший из-за рубежа формат self-storage является молодым даже для Москвы и Санкт-Петербурга, а во многих регионах только зарождается или вовсе неизвестен. Эксперты утверждают, что конкуренция в отрасли и порог вхождения в нее на данный момент сравнительно невысокие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной спрос на склады индивидуального хранения формируют жильцы малогабаритных квартир

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Основной спрос на склады индивидуального хранения формируют жильцы малогабаритных квартир

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Молодо и востребовано

В Краснодаре, согласно индексу сети складов индивидуального хранения «Твой склад», есть потребность в 4,6 тыс. кв. м таких помещений. Растущие урбанизация, плотность жилой стройки, а также уменьшение средней квадратуры квартир заставляют жителей больших городов все чаще интересоваться форматом self-storage (формат индивидуального хранения). Именно жители небольших квартир являются основными потребителями данной услуги. Потребность в СИХ также возникает при переездах. Другой важной составляющей роста популярности формата self-storage является развитие интернет-торговли. Около 20% лиц, использующих СИХ,— представители бизнеса, отмечает директор по развитию «Твой склад» Надежда Пичугина.

«На данный момент у нас открыто шесть складов на 723 бокса в Новороссийске, Геленджике, Курске и Саратове, их общая площадь составляет 2,1 тыс. кв. м. Часто мы видим историю, когда склад еще не открыт, а люди уже готовы брать боксы в аренду. Уже сейчас при открытии склада его заполняемость на второй месяц может составлять от 40 до 60% в зависимости от города, а до конца года достигать 90%. Стала как никогда актуальна потребность где-то хранить личные и сезонные вещи: шины, мебель, сноуборды и лыжи, другой спортивный инвентарь. Люди часто переделывают балконы и лоджии в часть квартиры, чтобы увеличить ее площадь. А хранить разобранные личные вещи где-то все-таки нужно»,— объясняет госпожа Пичугина.

Исполнительный директор Ассоциации компаний индивидуального хранения Наталья Мацнева рассказала “Ъ-Кубань”, что сегодня можно выделить несколько форматов СИХ:

Классические склады — это, как правило, отдельно стоящие теплые капитальные здания с прилегающей территорией, в несколько этажей, где пригодная для аренды площадь составляет более 2 тыс. кв. м и внутри организованы офис продаж и охрана.

Небольшие автоматизированные склады. Это нежилые помещения первых или подвальных этажей в крупных ЖК, где пригодная для аренды площадь не превышает 200–300 кв. м. В таких складах, как правило, отсутствуют офис и охрана внутри помещений.

Уличные контейнерные площадки.

«Несомненно, на рынке России это молодой бизнес. И не многие знают, что можно выгодно и безопасно хранить свои вещи при переездах, командировках, для ведения бизнеса, расширения домашнего пространства. Многие клиенты приезжают из Москвы и других городов, где такой сервис пользуется большей популярностью. И у них уже не остается вопросов, как и где хранить свои вещи, сразу начинаются поиски удобных складов. На нашем складе 11 видов боксов разных размеров. Каждому клиенту подбираем бокс под его запрос, чтобы клиент не платил за неиспользованное пространство»,— рассказали в компании «Мой склад».

Локация имеет значение

Надежда Пичугина обращает внимание на то, что в большую часть складов ее компании можно попасть в любое время суток, используя систему контроля доступа. Особое внимание уделяют безопасности: это могут быть охраняемый периметр, камеры видеонаблюдения, датчики пожарной безопасности, современные замки.

«Очень часто, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, можно увидеть, что в качестве помещений под СИХ используются морские контейнеры. Мы пошли по другому пути. Заказываем специализированные контейнеры, вроде небольших бытовок, в которых изначально есть разделение на боксы по разному объему и размеру, чтобы клиент мог выбрать подходящий для него формат размещения. В этих контейнерах также предусмотрена система вентиляции, чтобы не скапливалась влага, не было плесени. Внутри все аккуратно обшито деревом, чтобы клиентам было удобно и приятно»,— рассказала директор по маркетингу краснодарской сети складов индивидуального хранения «Кладовка у дома» Анастасия Костянова.

Аренда складов чаще всего осуществляется через внесение аванса, с последующими продлением и доплатой в случае необходимости. Многие при этом предпочитают автоматизированные склады, где любое взаимодействие происходит без участия посторонних людей. Собеседники “Ъ-Кубань” отмечают, что случаев, когда люди перестают платить и бросают свои вещи, ничтожно мало — не более 1% от общего числа арендаторов.

Желающим на выбор зачастую предлагаются склады площадью от 1 до 30 кв. м. Наибольшей популярностью пользуются помещения площадью 3, 5, 10 и 15 кв. м. Средняя цена за квадратный метр зависит от города — от 900 до 1200 руб. в регионах и от 1,4 до 1,8 тыс. руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Некоторые, однако, при расчетах используют кубические метры. К примеру, у партнеров IT-платформы по аренде автоматизированных кладовок у дома «Складно» стоимость 1 куб. м аренды составляет 300 руб. в сутки.

«На данный момент в Краснодарском крае от "Складно" представлен формат автоматизированных одиночных кладовок в новых ЖК. За последний год открылось несколько объектов по схожей модели, но не в жилых массивах, а на окраинах, и не настолько автоматизированных, как этого требует рынок. Явного перевеса в спросе между автоматизированным и неавтоматизированным хранением сейчас не наблюдается, так как объектов в Краснодарском крае крайне мало»,— отмечает сооснователь платформы Евгений Львов.

По словам господина Львова, 90% успеха при открытии СИХ зависит от локации и лишь 10% — от цены за квадрат при покупке или строительстве склада. Своим партнерам платформа рекомендует приобретать помещения для организации self-storage по цене до 20–25 тыс. руб. за кв. м.

«Придерживаясь формата СИХ, мы следим, чтобы наши склады были в шаговой доступности от больших жилых комплексов — там, где идет густая жилая застройка, заселяется много людей, но в то же время нет переходящих от родственников гаражей, где хранили вещи раньше. Кроме того, площадка должна быть удобна и безопасна. В Краснодаре, например, нужно учитывать такие особенности, как подтапливаемость района во время дождей. Все наши склады расположены на возвышенности и не мокнут даже в самые сильные ливни. Место для одного из них — на улице Московской — наши управляющие выбирали около года, проводя постоянный мониторинг погоды»,— рассказала Анастасия Костянова.

СИХ для бизнеса

Несколько иная ситуация складывается у девелоперов, предлагающих СИХ для аренды. СЕО группы компаний «ИНСИТИ» Анна Шевченко рассказала “Ъ-Кубань”, что основной спрос на склады индивидуального хранения организации формируется сферой электронной коммерции. Бизнес-сектор использует эти помещения для доставки товаров для конечного потребителя.

«Как девелоперская компания, мы наблюдаем, что спрос на складские помещения непрестанно растет. Например, в период с 2021 по 2023 год в Краснодаре вакантность складских площадей снизилась с 3,5% менее чем до 1%. Рост спроса на склады индивидуального хранения обусловлен ростом объемов электронной коммерции. С 2020 года население все чаще делает покупки в интернете, а компании используют складские помещения для передачи посылок потребителям»,— сообщила госпожа Шевченко.

Конкуренция в отрасли и порог вхождения в нее сейчас сравнительно невысокие. Окупаемость вложений при организации СИХ может занимать от 18 месяцев при приобретении склада в собственность и от 31 месяца при аренде помещения.

«Заходить в эту нишу можно и нужно, ведь конкуренция только усиливает сильных игроков. Наша фирма два года разбиралась, как строить склады формата self storage быстрее и дешевле, чем другие компании, и добилась цены запуска объекта в 5,8 тыс. руб. за кв. м, тогда как по рынку цена составляет около 9,5 тыс. руб за кв. м. Зайти на этот рынок будет проще с теми, кто уже разобрался в данном направлении и построил пошаговый план запуска склада индивидуального хранения в любом городе»,— рассказала Наталья Пичугина.

Вячеслав Рыжков

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