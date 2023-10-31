Пятизвездочная гостиница SO на Вознесенском проспекте сменила владельца

Пятизвездочный отель SO, расположенный на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге, сменил владельца — теперь, согласно выписке из ЕГРН (есть у «Ъ-СПб»), гостиница принадлежит АО «Вознесенский проспект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с тем, владелец ООО «Форум» Алексей Говорунов, которому ранее принадлежала гостиница, заявил, что изменения в ЕГРН носят технический характер. Пояснять свой комментарий «Ъ-СПб» он не стал.

Смена владельца произошла в начале октября 2023 года. По оценке директора департамента рынков капитала Nikoliers Дениса Платова, рыночная стоимость гостиницы составляет от 3,8 до 4,2 млрд руб. Однако эксперты утверждают, что сделка могла пройти с дисконтом.

В базе СПАРК владельцы «Вознесенского проспекта» не указаны, ее гендиректор — Арсений Григорьев, руководитель московской ГК «Сфера». В свою очередь, эта ГК указана в списке аффилированных лиц группы «Динамика» и НК Банка. В НК Банке и гостинице SO на вопросы «Ъ-СПб» не ответили.

Гостиница SO открылась в 2011 году и работала под брендом W, который сейчас принадлежит Marriott International. В 2018 году отель перешел под управление французской Accor и сменил название на SO. Региональный директор Accor в России, Грузии и СНГ Алексис Деларофф также отказался от комментариев.

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