В Липецке под наблюдение попала управляющая компания «Мой город 48»

Арбитражный суд Липецкой области ввел наблюдение в ООО «Мой город 48». Решение суда еще не опубликовано.

С иском о банкротстве управляющей компании обратился поставщик коммунальных ресурсов ООО «Новитэн». Долг составляет 3,3 млн руб., следует из документации.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мой город 48» зарегистрировано в Липецке в ноябре 2014 года для управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 3,6 млн руб., чистая прибыль — 33 тыс. Гендиректором является Екатерина Чеглова. Единственный владелец — Дмитрий Чеглов. Ему также принадлежит зарегистрированная в марте 2023 года УК «Наш город 48». Госпожа Чеглова руководит УК «Порядок» Виктора Игонина. По данным региональной информационно-аналитической системы ЖКХ, «Мой город 48» управляет тремя домами в Липецке.

В мае «Новитэн» обратился с исками о банкротстве семи УК. «Мой город 48» стал первой компаний, в которой дело дошло до начала процедуры. Процесс ООО «Новый город» был прекращен летом, так как УК погасила большую часть долга, а остаток не превышал положенные для банкротства 300 тыс. руб. Дела ООО «ГУК "Октябрьская"», ООО «УК "Комфорт сити"», ООО «Порядок», ООО «УК "Проф-эксперт48"» и ООО «УК Монолит» продолжают рассматриваться.

Как долги липецких УК привели к уголовным делам — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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