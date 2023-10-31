Премия в поддержку академической науки

Четыре года назад «Яндекс» начал награждать исследователей за перспективные работы в области машинного обучения. В 2019 году премию от компании получили девять молодых исследователей и четыре научных руководителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сегодня Yandex ML Prize трансформировалась: значительно расширила географию и список номинаций. Но е суть осталась прежней: компания ищет ученых мирового уровня и отмечает их вклад в развитие компьютерных наук. О том, зачем «Яндекс» выделяет миллионы на поддержку независимых исследователей, “Ъ-Науке” рассказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов.

— Что такое Yandex ML Prize? Кому и за что ее вручают?

— Это премия, которую присуждают за значимый вклад в развитие науки в области машинного обучения. Ее получают исследователи, преподаватели и научные руководители. Номинаций всего пять: «Первая публикация», «Исследователи», «Молодые научные руководители», «Научные руководители» и «Преподаватели ML». И еще один трек — для сотрудников «Яндекса».

Среди областей — распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, информационный поиск, генеративные модели и обработка естественного языка. Проще говоря, это сферы, в которых у самого «Яндекса» есть экспертиза и опыт.

Чтобы получить премию, надо преподавать или иметь сильную научную публикацию, желательно на топовой международной конференции категории А*. Это передний край науки.

— Вы делаете акцент на конференциях. Это важнее, чем публикация в научном журнале?

— В компьютерных науках именно на топовых конференциях публикуются самые лучшие работы. И если доклад попадает на конференцию уровня A*, это однозначно говорит о его высоком качестве. Даже если работа попала не в основную часть, а на воркшоп — все равно очень хорошо.

Что касается журналов, то в нашей области они проигрывают топовым конференциям по уровню работ. Хотя бывают и исключения: есть эпохальные статьи, которые публиковались не на конференции, а в Nature.

— Почему «Яндекс» учредил премию?

— Еще пять лет назад («Яндекс» запустил премию в 2019 году, тогда она носила имя Ильи Сегаловича.— «Ъ-Наука») в России мало кто понимал, в чем ценность науки в области искусственного интеллекта. Достижения молодых ученых и научных руководителей не находили должного признания. Поэтому «Яндекс» решил взять на себя популяризацию науки в этой области и учредил первую в России премию за научные достижения в ML.

У перспективных ученых, особенно на ранних этапах карьеры, всегда есть соблазн уйти из академии в бизнес: в индустрии разработчикам такого уровня могут предложить зарплату в несколько раз больше, чем в науке. И наша премия — поддержка тех, кто выбирает академию.

В последние два года в России стали говорить об искусственном интеллекте больше — появились федеральные проекты, стратегии развития. И наш подход к поддержке ученых в ML разделяют и другие компании.

Деньги, которые мы выделяем, ученые могут тратить на что угодно. При этом поездки на конференции мы оплачиваем сверх суммы премии.

— А рациональная выгода для «Яндекса» в премии есть?

— Есть два момента. Во-первых, это наш долг: «Яндекс», как и любая другая технологическая компания, живет за счет мировых научных открытий. Мы потребляем научные знания, делая на их основе продукты. Взамен мы вносим вклад в мировую науку своими публикациями, open-source-решениями, дата-сетами и поддержкой ученых.

Во-вторых, наука помогает росту наших будущих сотрудников. Есть устойчивая корреляция между тем, есть ли в вузе сильная научная группа, способная делать публикации на топовых конференциях, и уровнем подготовки выпускников этого университета.

Почему так выходит? Человек, который умеет всерьез заниматься наукой, часто читает лекции. И когда он приходит к студентам, то дает им передовые, актуальные знания. А еще привлекает студентов к научной деятельности. Так сохраняются научная школа и обеспечивается высокий уровень подготовки студентов.

Работа инженера в области ИИ, который создает новые продукты, похожа на работу ученого. И тот и другой читают статьи, опубликованные в мировых журналах, проводят эксперименты и воспроизводят результаты коллег. А дальше идет развилка: разработчик улучшает свой продукт, а ученый стремится внести свой вклад в науку. Результат работы разработчика — обновление продукта, а исследователя — научная публикация. Но у нас бывает и так, что разработчик делает научную публикацию, а исследователь помогает с продуктом.

— Расскажите о победителях прошлых лет. Кто они? Как сложилась их карьера?

— Сложно кого-то выделить. Большинство наших лауреатов — это специалисты очень высокого уровня.

Одним из первых победителей, например, был Валентин Хрульков из «Сколтеха»: в 2019 году ему дали премию за оценку генеративных моделей и теоретический анализ рекуррентных нейросетевых моделей. Когда он учился в аспирантуре, мы взяли его к себе на стажировку, а теперь он работает в нашей команде исследователей Yandex Research и является одним из лидеров «Яндекса» в разработке диффузионных моделей.

В 2020 году премию вручили Александру Гасникову из МФТИ за методы оптимизации для машинного обучения. Недавно он стал завкафедрой математических основ управления школы ФПМИ МФТИ. А в прошлом году выпустил около десяти работ на NeurIPS (одна из топовых конференций, основана «Калтехом» и «Лабораториями Белла».— «Ъ-Наука»).

А еще мы награждали научных руководителей, среди них — Иван Оселедец, Дмитрий Ветров, Евгений Бурнаев, Алексей Наумов, Алексей Шпильман и другие. Все они продолжают свою замечательную как научную, так и преподавательскую деятельность, возглавляя различные научные (и не только) коллективы.

— Выходит, лауреаты благодаря премии получают продвижение в карьере?

— Нет, точно не благодаря нашей премии. Достижения лауреатов — это только их собственная заслуга. То, что среди наших лауреатов так много людей с блестящей карьерой, говорит лишь об одном: в «Яндексе» умеют выделять настоящих профессионалов в области ML.

— В этом году вы добавили еще и внутреннюю номинацию — для специалистов из Yandex Research. Почему?

— Наши исследователи не только занимаются задачами, которые влияют на развитие продуктов, но и стабильно публикуются на топовых конференциях. Наши исследования занимают значительную часть всех работ из России.

Мы давно хотели отметить достижения наших исследователей, но, сравнивая своих коллег с другими, мы могли бы оказаться предвзяты. По этой причине мы сделали для них отдельную номинацию.

Мария Грибова