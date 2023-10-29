В Петербурге полиция задержала группу актеров в форме «омоновцев»

В центре Санкт-Петербурга актеры в форме, напоминающей форму ОМОНа, с муляжами автомата Калашникова разыграли арест участников коуч-встречи. После этого полицейские задержали «омоновцев», составили против них 17 протоколов и возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

Два жителя Москвы, 34 и 37 лет, заказали «маски-шоу» для розыгрыша участников коуч-встречи на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Актеры в форме «спецназовцев» с оружием для игры в страйкбол должны были арестовать гостей.

По данным «Фонтанки», так два бизнесмена из столицы решили разыграть своих знакомых. Как сообщает издание, девять мужчин в форме ОМОНа с автоматами вышли из гражданского автомобиля Hyundai. Актеры работают в компании, которая специализируется на розыгрышах с участием людей в форме.

По данным МВД, были задержаны 17 участников розыгрыша. Против них составили протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Было также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы. Униформу и снаряжение у актеров изъяли.

Анастасия Ларина