На Архивной улице в Петербурге построили детский сад с бассейном
Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест на улице Архивной, сообщили в администрации города.
Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга
Новый детский сад расположен по адресу: Архивная улица, д. 3, корпус 2, стр. 1. Детский сад в Невском районе сможет принять восемь разновозрастных групп — 140 детей. В здании площадью 3,4 тыс. кв м построили залы для занятия музыкой и физкультурой, плавательный бассейн, кабинеты для учебы.
На участке при дошкольном учреждении предусмотрена зона для занятий физкультурой и зона для отдыха. На территории детского сада высажены деревья и кустарники, установлены лавочки и наружное освещение.