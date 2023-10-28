На Архивной улице в Петербурге построили детский сад с бассейном

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 140 мест на улице Архивной, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Новый детский сад расположен по адресу: Архивная улица, д. 3, корпус 2, стр. 1. Детский сад в Невском районе сможет принять восемь разновозрастных групп — 140 детей. В здании площадью 3,4 тыс. кв м построили залы для занятия музыкой и физкультурой, плавательный бассейн, кабинеты для учебы.

На участке при дошкольном учреждении предусмотрена зона для занятий физкультурой и зона для отдыха. На территории детского сада высажены деревья и кустарники, установлены лавочки и наружное освещение.

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