Главные новости за 27 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Ялте неизвестные напали на бывшего народного депутата Украины Олега Царева. В политика стреляли, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. По факту покушения ФСБ и СКР возбудили уголовное дело. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это произошло по указанию СБУ.

В торте, доставленном к празднованию 20-летия выпуска из Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, обнаружили большую концентрацию лекарств, способных вызвать остановку сердца.

Розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке 33,01% в крупнейшем ритейлере Дальнего Востока «Самбери». Благодаря заключению сделки компания начнет работать во всех восьми федеральных округах России.

Депутат Госдумы и бывший глава Краснодара Евгений Первышов усомнился в целесообразности сноса недостроенного «Замка» в парке 30-летия Победы. По его словам, стоимость сноса и достройки будет почти одинаковой.

Руководителем министерства юстиции Адыгеи назначен Сергей Морозов. До этого он работал в следственном управлении по Краснодарскому краю.

В Крымском районе столкнулись две иномарки. В результате ДТП оба водителя погибли.

По прогнозам чаеводов Краснодарского края, качество урожая чайного листа из-за погодных условий может быть снижено по сравнению с прошлым годом.

«Магнит» тестирует продажи фастфуда в магазинах формата «у дома». Покупателям предлагают купить картошку фри, картофельные дольки, наггетсы, пиццу, сырные палочки и другие продукты.

Власти Краснодарского края ожидают, что в 2024 году инвестиции в экономику региона увеличатся до 830 млрд руб. Это на 52 млрд руб. больше, чем в нынешнем.

7 февраля 2024 года в Сочи отпразднуют 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. В рамках мероприятий в городе проведут эстафету Олимпийского огня.

Жителя Тихорецка приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство пассажирки, произошедшее минувшей зимой.

Власти Кубани заявили, что число детей, оставшихся без попечения родителей, за последние 20 лет сократилось в 37,5 раз.

Мэрия Краснодара сообщила, что установку новогодних елок в городе планируют начать в конце ноября.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram