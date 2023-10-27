Качество урожая краснодарского чая может снизиться из-за погодных условий

По прогнозам чаеводов Краснодарского края, качество урожая чайного листа из-за погодных условий может быть снижено по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

При этом он отметил, что урожай чая в этом году хороший. Он останется на уровне прошлого года, который стал рекордным. Всего в 2022 году собрали почти 447 тонн чайного листа.

На черноморском побережье Кубани земли, пригодные для выращивания чая, занимают 1203 га. Из них в федеральной собственности находится 193 га, в муниципальной — 1010 га. С 2017 года на Кубани возобновили господдержку развития чаеводства в виде субсидий на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями и покупку систем капельного орошения чайных плантаций.

Татьяна Ручкина

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