Власти Кубани ожидают рост инвестиций в экономику региона до 830 млрд рублей

Власти Краснодарского края ожидают, что в 2024 году инвестиции в экономику региона увеличатся до 830 млрд руб. Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, это на 52 млрд руб. больше, чем в 2023 году.

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Большая часть инвестиций в 2024 году придется в том числе на проекты инфраструктурного развития территорий. В регионе продолжат строить железнодорожные подходы к портам Азово-Черноморского бассейна, очистные сооружения на черноморском побережье, а также реализовывать проекты в сферах туризма, транспорта и развития импортозамещающих производств в сфере промышленности и АПК. Также запланировано масштабное развитие автодорожной сети края. В планах начать строить скоростную трассу Джубга — Сочи.

Власти региона надеются привлечь инвесторов в проекты, которые за счет развития отечественных разработок позволят обеспечить технологический суверенитет края и страны. Для этого в 2023 году сформировали более 30 проектов импортозамещающих производств на общую сумму более 25 млрд руб.

По итогам 2023 года в ведомстве ожидают объем инвестиций на уровне 778 млрд руб. Отмечается, что показатели инвестиционной и деловой активности в регионе сохраняются на уровне прошлого года.

Татьяна Ручкина

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