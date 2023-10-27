«Магнит» договорился о покупке доли в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери»

Розничная сеть «Магнит» договорилась о покупке 33,01% в крупнейшем ритейлере Дальнего Востока «Самбери». Компания также получит опцион на выкуп остальной доли в бизнесе в течение ближайших пяти лет, сообщает пресс-служба компании.

Сделку планируют закрыть летом 2024 года. Ее еще должна согласовать Федеральная антимонопольная служба. Сумма сделки не раскрывается. Также не сообщается, чью именно долю выкупит «Магнит».

Ранее «Магнит» не работал на Дальнем Востоке. По данным пресс-службы сети, после сделки «Самбери» продолжит работать под своими вывесками, магазины под брендом «Магнит» сеть пока открывать не планирует.

У сети «Самбери» на Дальнем Востоке работает 291 магазин: 31 гипермаркет, 42 супермаркета, «Самбери-экспресс», 82 мини-маркета «Раз два» и 136 дискаунтеров «Близкий». Они находятся в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Татьяна Ручкина

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