Бывший глава Краснодара Евгений Первышов предложил не сносить «Замок» на Затоне
Депутат Госдумы и бывший глава Краснодара Евгений Первышов усомнился в целесообразности сноса недостроенного «Замка» в парке 30-летия Победы. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что стоимость сноса и достройки объекта будет фактически равнозначной.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Господин Первышов напомнил также, что 9 тыс. кв. м помещений уже находятся в муниципальной собственности и лучшим решением будет все же реализовать проект центра дополнительного детского образования. Депутат считает также, что нужно провести комплексную реконструкцию парка, для чего администрация ранее уже изымала земельные участки и строения, находящиеся в частной собственности.
«Это лучшее место в центральной части города, оно должно быть насыщено центрами притяжения для воспитания наших детей»,— отметил экс-мэр краевой столицы.
В середине октября власти города начали готовить межевой план участка «Замка на Затоне». Территорию планируют передать МБУК «Парки культуры и отдыха города Краснодара».
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