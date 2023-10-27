Таксиста из Тихорецка осудили на 9 лет строгого режима за убийство пассажирки

Жителю Тихорецка назначили девять лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) женщины, которая стала его пассажиркой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

21 февраля 2023 года 59-летний таксист познакомился со своей пассажиркой. Позже он пригласил женщину к себе домой. Они выпили, и таксист несколько раз ударил новую знакомую кухонным ножом. На следующий день он вывез тело женщины на своем автомобиле на участок в балке реки Челбас Тихорецкого района.

Тихорецкий городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил срок. Также мужчина должен будет выплатить потерпевшим 2 млн руб.

Татьяна Ручкина

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