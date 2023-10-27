В Сочи проведут эстафету Олимпийского огня в честь юбилея Олимпиады-2014

7 февраля 2024 года в Сочи отпразднуют 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. В рамках мероприятий в Сочи проведут эстафету Олимпийского огня, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Главными местами празднования юбилея игр станут Зимний театр и Южный мол. На маршрутах гостеприимства в горном и прибрежном кластерах появятся тематические фотовыставки, а гостей будут встречать олимпийские волонтеры.

В городе появятся украшения в стиле олимпиады в дополнение к новогодним. Позже город начнут готовить ко второму масштабному событию — Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в первую неделю марта в Сириусе. В Сочи уже стартовал отбор волонтеров.

В рамках подготовки к мероприятиям в Сочи разработали концепции оформления городской среды. Продолжается работа по созданию тематических малых архитектурных форм и световых конструкций для размещения на гостевых маршрутах.

Татьяна Ручкина

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