Главой минюста Адыгеи назначен Сергей Морозов

Руководителем министерства юстиции Адыгеи назначен Сергей Морозов. Об этом сообщил глава РА Мурат Кумпилов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Ранее пост занимала Ирина Ковалева, которая руководила ведомством на протяжении последних пяти лет.

«Руководитель региона обозначил перед федеральным Минюстом необходимость воспитания местных кадров для работы в территориальном Управлении и подведомственных учреждениях»,— сообщила пресс-служба администрации региона РА.

Сергей Морозов окончил юридический институт имени Курского. В 2007 году был назначен на должность Ейского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Краснодарскому краю. На протяжении последующих лет господин Морозов занимал руководящие должности в следственных органах Сочи и Темрюкского района. С февраля 2023 года курировал вопросы физической защиты собственной безопасности в главке следкома по Краснодарскому краю.

Анастасия Донскова

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