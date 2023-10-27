В Крымском районе в ДТП при лобовом столкновении погибли водители иномарок

В Крымском районе столкнулись две иномарки. В результате ДТП оба водителя погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 27 октября около 20:00 на 124-м км автодороги Краснодар — Верхнебаканский. Предварительно установлено, что 50-летний водитель Toyota при обгоне допустил лобовое столкновение со встречным автомобилем Volkswagen. Оба водителя погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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