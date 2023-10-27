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«Магнит» запустит продажи фастфуда в магазинах «у дома»

«Магнит» тестирует продажи фастфуда в магазинах формата «у дома». Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для запуска пилотного проекта выбрали 30 торговых точек в Москве и Санкт-Петербурге. В ассортименте покупателям предлагают картошку фри, картофельные дольки, наггетсы, пиццу, сырные палочки и другие продукты.

«Появление новых продуктов для удобного перекуса на ходу способствовало росту продаж категории готовой еды на 3–7% и в целом повышению товарооборота магазинов»,— говорится в сообщении.

По итогам тестовых продаж в компании примут решение о расширении географии действия проекта.

Анастасия Донскова

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