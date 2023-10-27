На Кубани число сирот за 20 лет сократилось в 37 раз

На Кубани число детей, оставшихся без попечения родителей, за последние 20 лет сократилось в 37,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Во многом динамика обеспечена развитием института приемной семьи, отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Благодаря системной поддержке приемных семей в Краснодарском крае сократилось число детских домов»,— добавила госпожа Минькова.

В настоящее время в организациях края содержатся 133 ребенка, которым необходим медицинский уход. В детдомах и интернатах 20 лет назад находились около 5 тыс. детей. На Кубани насчитывается 93 тыс. семей, в которых воспитываются 300 тыс. приемных детей.

Анастасия Донскова

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