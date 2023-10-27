В 2023 году пять кинокомпаний получат рибейт из краевого бюджета в 19 млн рублей

По итогам 2023 года субсидию получат пять кинопроизводителей, сообщили в Минкульте Прикамья. Компания были выбраны в результате процедуры отбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кинокомпания «ЭГО продакшн» выиграла рибейт в размере 1,6 млн руб. за полнометражный художественный фильм режиссера Олега Штром «Патриот» (16+).

Еще одна лента – «Культурная комедия» (12+), съемки которой проходили в Перми и крае в мае-июне 2023 года. Размер предоставляемой кинокомпании «Голд стайл энтертайнмент» субсидии –4, 9 млн руб. Кинокомпания «Студия +1», снявшая в Пермском крае филь «Вы меня видели?» (16+) получит возврат из краевого бюджета в объеме 2,9 млн руб. Кинокомпания «Фора-АВП» получит 9,1 млн руб. за проект «Операция Карпаты» (16+). Продюсерский центр «Капризка»» получит выплату в размере 330,5 тыс. руб. за проект «Нечужие» (18+). Впервые субсидию получил пермский документальный проект. Общая сумма возврата в 2023 году – более 19 млн руб.

В Пермском крае программа рибейта была запущена в 2019 году. Рибейт предполагает возмещение из бюджета региона части затрат, которые производители кинофильмов понесли во время киносъемок на его территории. Таким образом кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют все документы, подтверждающие затраты на кинопроизводство в Прикамье.

Как сообщили в минкульте, всего в 2022 и 2023 году во время съемок в Пермском крае съемочные группы потратили более 38 млн рублей. Максимальные издержки в этом году пришлись на оплату аренды техники и автотранспорта, а также услуг по обеспечению проживания членов съемочной группы и приобретению для них авиабилетов. К работе на съемочной площадке были привлечены более 1,2 тыс. жителей края в качестве актеров массовых сцен и профильных специалистов.

Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский край всегда вызывал интерес у кинематографистов. В последние годы он еще больше усилился благодаря комплексному подходу региона к развитию отрасли. В частности, до 2030 года в Прикамье принята программа развития кинопроизводства. В числе ее основных направлений – развитие самого кинопроизводства и увеличение картин, снятых на территории края, наращивание образовательных программ, популяризация кинофестивального движения. Главная цель стратегии – выстроить в регионе такую киноиндустрию, в рамках которой можно готовить проекты «под ключ».

Киносъемочный процесс в Пермском крае не останавливается. Не так давно завершились съемки фильма «Пальма 2», сейчас в работе - художественный фильм «Втроем», а также ведется активная подготовка сразу нескольких проектов, съемки которых пройдут зимой.

Напомним, что в 2022 году рибейт в Пермском крае получили также пять кинокомпаний, суммарно им было выплачено более 34 млн руб. компенсации затрат получили фильмы «Иван Семенов: большой поход» (6+), работа пермячки Любови Мульменко «Фрау» (18+), «Чувства Анны» (18+) и «По щучьему велению» (6+).