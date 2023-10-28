Краткий курс истории партии «Яблоко»

В октябре 1993 года Республиканская, Социал-демократическая партии и Российский христианско-демократический союз для участия в выборах в Госдуму первого созыва создали избирательный блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» («Яблоко» — по начальным буквам фамилий лидеров).

В декабре 1993 года блок набрал 7,86% голосов и получил 27 депутатских мандатов.

В 1994 году блок покинула часть Республиканской партии во главе с Владимиром Лысенко. В январе 1995 года «Яблоко» преобразовано в общественное объединение. Григорий Явлинский стал его председателем, господа Болдырев и Лукин — вице-председателями. Уже в сентябре Юрий Болдырев покинул «Яблоко», заявив о несогласии с разработанным партией законопроектом «О разделе продукции».

17 декабря 1995 года на думских выборах «Яблоко» получило 6,89% и 45 депутатских мандатов.

В конце 1990-х годов в результате внутренней борьбы в «Яблоке» победила идея господина Явлинского о создании организации с жесткой партийной структурой. Было ликвидировано коллективное членство, а членам «Яблока» запретили участвовать в других движениях.

В декабре 1999 года на думских выборах объединение набрало 5,93%, депутатами стали 20 человек.

В декабре 2001 года объединение преобразовано в партию, господин Явлинский стал ее председателем.

В декабре 2003 года на выборах в Госдуму партия набрала 4,3% голосов и не прошла в парламент, четыре ее члена избрались в округах.

В феврале 2004 года руководство партии покинул Владимир Лукин, назначенный уполномоченным по правам человека.

В 2007 году партия вновь не попала в Госдуму, набрав 1,59% голосов.

21 июня 2008 года на очередных выборах главы «Яблока» Григорий Явлинский взял самоотвод и предложил кандидатуру зампреда партии Сергея Митрохина. Съезд его поддержал. Сам господин Явлинский вошел в состав политического комитета партии и остался ее неформальным лидером.

На выборах в Госдуму в 2011 году «Яблоко» набрало 3,43% голосов и не прошло в парламент.

В декабре 2015 года лидером «Яблока» стала Эмилия Слабунова, она стала вторым кандидатом в списке на выборах в Госдуму 2016 года.

В декабре 2016 года «Яблоко» набрало 1,99% голосов и снова не прошло в парламент.

На съезде 15 декабря 2019 года новым председателем партии был избран Николай Рыбаков. Его заместителями стали Сергей Иваненко, Борис Вишневский и Иван Большаков.

В 2021 году на выборах в Государственную думу федеральный список кандидатов партии возглавил только один человек — председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Григорий Явлинский впервые в истории «Яблока» отказался баллотироваться в депутаты. Партия не попала в Госдуму, набрав 1,34% голосов.

В декабре 2021 года в результате раскола в партии из-за поддержки умного голосования и критики руководства из «Яблока» была исключена часть членов. В дальнейшем они сформировали общественное движение «Яблоко», председателем которого стала Дарья Беседина (признана иностранным агентом). В феврале 2022 года «Яблоко» выступило против начала спецоперации России на Украине.

18 октября 2023 года пресс-служба партии «Яблоко» сообщила, что Григорий Явлинский может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, если россияне по своей инициативе соберут 10 млн подписей в его поддержку. После сбора нужного числа подписей партия «примет решение об участии или неучастии в президентских выборах». Ранее господин Явлинский трижды выдвигался на президентских выборах, максимальный результат получил в 1996 году, когда набрал 7,34% голосов (4-е место). В 2000 году за него проголосовали 5,8% избирателей, в 2018 году он получил 1,05% голосов.