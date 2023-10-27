Сандро Тонали оставили вне игры

Федерация футбола Италии (FIGC) в четверг сообщила о том, что полузащитник национальной сборной Сандро Тонали дисквалифицирован на десять месяцев за то, что делал незаконные ставки на спортивные события, включая матчи с участием команд, за которые выступал. Таким образом, Тонали, летом сменивший «Милан» на «Ньюкасл», пропустит и оставшуюся часть сезона, и Евро-2024, а в строй вернется только в августе будущего года. Тонали уже второй с прошлой недели итальянский футболист, наказанный за незаконные ставки. И, возможно, не последний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сандро Тонали (в центре)

Фото: Lee Smith, Reuters Сандро Тонали (в центре)

Фото: Lee Smith, Reuters

Федерация футбола Италии обнародовала решение по делу 23-летнего Сандро Тонали, уличенного в том, что он делал ставки на спортивные события на нелегальных букмекерских сайтах. Причем полузащитник сборной Италии ставил в том числе и на матчи с участием своих команд — «Брешии», за которую выступал до 2020 года, и «Милана», в котором играл до завершения прошлого сезона (летом Тонали был продан в клуб Английской премьер-лиги «Ньюкасл»). Футболист не стал отрицать свою вину, сотрудничал и с итальянской прокуратурой, и с FIGC, что позволило сторонам выработать соглашение.

Оно предусматривает, что Тонали избежал максимально возможного наказания в виде трехлетней дисквалификации и получил только десять месяцев отлучения от футбола. Адвокаты игрока строили защиту на том, что Тонали страдает лудоманией («патологическое влечение к азартным играм»), и эту версию и власти, и руководство FIGC приняли. При этом в футбольной федерации подтвердили, что Тонали действительно делал ставки на матчи с участием как минимум «Милана», но, дескать, он никогда не ставил на поражение своей команды, а значит, и проступок его не такой уж тяжкий. С учетом заявленной юристами Тонали зависимости от азартных игр ему придется не только отбыть дисквалификацию, но и в течение восьми месяцев проходить терапию от лудомании. На поле полузащитник сможет вернуться в августе 2024 года. Это значит, что он пропустит не только оставшуюся часть сезона, но и не выступит на Евро-2024 (сборная Италии пока не гарантировала себе участие в континентальном первенстве). При этом Тонали разрешено тренироваться с «Ньюкаслом», что несколько облегчит ему задачу, когда придет время возвращаться в строй.

Ставить точку в истории Тонали пока рано. «Ньюкасл», оставшийся без важного игрока на целый сезон, вполне может потребовать компенсацию от «Милана». Летний переход Тонали в «Ньюкасл» был стремительным и неожиданным. Есть основания полагать, что в «Милане» (он получил за футболиста €64 млн — так дорого не платили ни за одного итальянского футболиста) знали о том, что власти взялись за Тонали, и допускали, что он может быть дисквалифицирован. «Ньюкасл» о таких рисках проинформирован не был. Ранее в английском клубе сообщали, что рассматривают все варианты юридического реагирования на случившееся. Отметим также, что пока непонятно, должен ли «Ньюкасл» платить Тонали зарплату во время его дисквалификации. А она солидная — £6,2 млн (€7,11 млн) в год. Но издание La Gazzetta dello Sport утверждало, что в контракте игрока есть пункт, согласно которому «Ньюкасл» не должен ему ничего платить в случае длительной дисквалификации.

История Сандро Тонали является частью более крупного дела о нелегальных ставках, в котором замешаны почти полтора десятка итальянских футболистов. Один из них, полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, на прошлой неделе уже получил семь месяцев дисквалификации. К слову, он рассказал следствию, что это именно Тонали втянул его в незаконную деятельность, что дорого обошлось самому Фаджоли. Сейчас его долги — как букмекерам, так и друзьям — превышают €3 млн. Дела же оставшихся фигурантов пока расследуются.

Александр Петров