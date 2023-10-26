Руководитель УФАС по Башкирии о росте цен на бензин: «Служба наша не спит»

Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Ильгам Галин на пленарном заседании парламента задал вопрос руководителю управления ФАС по Башкирии Андрею Хомякову о повышении цен на бензин и дизельное топливо, которое наблюдалось этим летом и осенью. «Всегда во время посевной и зерноуборочной компании цены поднимаются. Ваша служба спит, а наши аграрии мучаются. Потом начинается подъем цен на все: на продукты питания и так далее»,— отметил парламентарий.

«Служба, конечно, наша не спит,— отреагировал господин Хомяков. — У нас порядок формирования цен на заправках исходит из той цены, которая складывается на санкт-петербургской бирже».

По его словам, с начала года цены на бирже выросли на 80-90%, а рост на заправках был не таким большим. В настоящее время, сообщил Андрей Хомяков, цены на бирже упали, соответственно, розничные и оптовые цены на заправках «потихонечку возвращаются к тем цифрам, которые были раньше».

УФАС по не фиксирует факты нарушений, мониторинг цен на заправках ведется ежедневно, подытожил господин Хомяков. Информация, по его словам, оперативно передается в Москву.

Руководитель УФАС напомнил, что на рынке республики доминирующее положение — более 60% — занимает «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Вместе с «Лукойлом» эти две компании занимают более 90% рынка.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», летом цены на бензин на заправках «Башнефти» поднимались 11 раз.

Влада Шипилова

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