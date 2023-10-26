«Семишагофф» дошел до «Октавиана»

Сети «жестких дискаунтеров», которые бурно развиваются в кризис, столкнулись с нехваткой логистической инфраструктуры. Ритейлер «Семишагофф» арендовал дополнительный склад на 16,2 тыс. кв. м в логопарке «Октавиан» под Санкт-Петербургом. Сделка стала крупнейшей на складском рынке региона в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что неназванная торговая компания арендовала склад на севере Санкт-Петербурга площадью 16,2 тыс. кв. м, сказано в сообщении IPG.Estate, которая консультировала сделку. Название арендатора и объекта там не уточнили. По информации источников «Ъ-СПб», речь идет о сети «Семишагофф», которая сняла площади под распределительный центр в комплексе «Октавиан». Представитель логопарка сообщил «Ъ-СПб», что с ритейлером был подписан долгосрочный договор аренды, но его условий не уточнил. Владелец сети «Семишагофф» Виталий Поздеев не ответил на вопросы «Ъ-СПб».

«Октавиан» находится во Всеволожском районе Ленобласти, вблизи границы с Санкт-Петербургом. Его общая площадь составляет 55 тыс. кв. м. Инвестором логопарка выступает группа МСД Валентина Глейзера, поставляющая химические реактивы для сельского хозяйства, нефтедобывающей, текстильной и других отраслей. В число арендаторов комплекса входят дистрибутор продуктов питания и косметики Alidi, оптовые компании «Оптиком» и «Все соки».

«Семишагофф» развивается на рынке Петербурга с 2012 года. В управлении ритейлера находится 173 магазина формата дискаунтер в городе и Ленобласти. Выручка ООО «ТК "Прогресс"» (операционная компания сети) в 2022 году выросла на 61,1%, до 36,6 млрд рублей, чистая прибыль — в 3,5 раза, до 628,1 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс».

Арендная ставка в логопарке «Октавиан» может составить около 6 тыс. рублей за квадратный метр в год без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей, оценивает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. Директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Андрей Амосов говорит о 8 тыс. рублей за квадратный метр в год. Таким образом, аренда склада может обойтись сети «Семишагофф» в 100–130 млн рублей в год. Это крупнейшая сделка по аренде существующих складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленобласти в этом году, отмечает старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер.

Ритейлер занял склад, который освободился после прежнего арендатора — сети «Галамарт», пояснил господин Князев. Желание «Семишагофф» снять дополнительные площади может быть связано с планами по расширению бизнеса, считает Кирилл Вечер. Состояние и конфигурация принадлежащих ему складов в поселке Металлострой не позволяют этого сделать, уточняет он.

«Семишагофф» активно наращивает продажи и открывает новые магазины, но при этом испытывает определенный дефицит логистических мощностей, который будет усиливаться по мере органического роста, добавляет гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, торговая сеть является сильным региональным игроком в сегменте «жесткий дискаунтер» и уверенно чувствует себя в прямой конкуренции с «Пятерочкой» и «Магнитом».

В целом спрос на склады со стороны офлайн-ритейлеров последние несколько лет снижается, указывает господин Амосов. По итогам девяти месяцев 2023 года их доля в структуре сделок на рынке Санкт-Петербурга составила 6%, что стало минимальным значением в истории, подсчитал эксперт. Классические ритейлеры не соответствуют тренду на омниканальность, тогда как основным драйвером спроса выступают маркетплейсы, констатирует господин Вечер. На операторов онлайн-торговли пришлось около 70% от общего числа заключенных в этом году сделок в регионе, или свыше 421 тыс. кв. м, резюмирует господин Князев.

Константин Куркин