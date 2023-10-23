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Коммерсантъ FM
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Россия разрешила Монголии беспошлинный ввоз отдельной сельхозпродукции

Россия одобрила Монголии беспошлинный ввоз отдельной сельхозпродукции, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она посетила Монголию в рабочим визитом, там же состоялось заседание межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнила вице-премьер, Россия с начала года нарастила поставки злаков в Монголию в семь раз, кормов для животных — в 2,5 раза. По ее словам, партнеры видят большой потенциал во взаимной торговле агропродукцией. «Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии»,— сказала она (цитата по ТАСС).

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. В сентябре генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ раскритиковал инициативу ООН. Октябрьский экспорт пшеницы из РФ, по пессимистичным оценкам, впервые с начала сезона может оказаться ниже прошлогоднего показателя.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерно прогнулось под спросом».

Лаура Кеффер

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