Молодой да быстрый

Дефицит сенсационных результатов в рамках матчей прошедшего европейского футбольного уикенда с лихвой компенсировало обилие разных важных или просто любопытных событий, вроде феерического дебюта за «Барселону» очередного юного новичка каталонцев Марка Гию, забившего гол уже через полминуты после появления на поле в матче с «Атлетиком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Гию в своем дебютном матче за «Барселону» забил мяч уже через полминуты после появления на поле

Фото: REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY, Albert Gea / Reuters Марк Гию в своем дебютном матче за «Барселону» забил мяч уже через полминуты после появления на поле

Фото: REUTERS/Albert Gea TPX IMAGES OF THE DAY, Albert Gea / Reuters

Чемпионат Испании

Среди всех событий этого европейского футбольного уикенда равных с точки зрения примечательности, медийности, что ли, не было тому, что произошло в десятом туре чемпионата Испании. «Барселона», идущая вплотную за двумя лидерами — «Реалом» и «Жироной»,— принимала очень крепкий сейчас «Атлетик» и никак не могла воплотить свое очевидное преимущество хотя бы в один забитый мяч. И тут на 79-й минуте ее тренер Хави решился на неожиданную замену. Он убрал с поля молодого Фермина Лопеса и выпустил вместо него 17-летнего нападающего Марка Гию, никогда в основе не игравшего. А еще через полминуты Гию, получив пас от Жуана Феликса, пробил, наконец, вратаря Уная Симона, принеся каталонцам выигрыш и позволив остаться всего в балле позади возглавляющего таблицу тандема.

За «Барселону» играло множество футболистов, в том числе выдающихся бомбардиров. Но еще никому из ее дебютантов не удавалось отличиться настолько быстро.

Случай с Марком Гию лишь закрепил за Хави репутацию наставника, имеющего какое-то невероятное чутье на таланты. В начале сезона он вдруг интегрировал в состав 16-летнего Ламина Ямаля. Тот засверкал сразу же, став самым молодым автором гола в истории «Барселоны» и ворвавшись в сборную страны.

Дебют Марка Гию — это, правда, во многом результат не столько озарения, сколько несчастливого для «Барселоны» стечения обстоятельств. В октябре ее игроков преследуют травмы, которые вывели из строя, в частности, Френки де Йонга и Роберта Левандовского, и Хави был вынужден черпать резервы из молодежки. Гию, толком не поигравший и за вторую команду «Барселоны», за ее формальный дубль, предназначенный для обкатки будущих бойцов элиты, а выступавший исключительно за команду юношескую, до 18 лет, в клубной академии известен как раз как форвард формата Левандовского. Он в принципе не так уж тонок и техничен, но здорово ориентируется в штрафной, даже в условиях плотного сопротивления.

А после триумфального выхода Гию со скамейки главной интригой, связанной с ним, является участие нападающего в следующем матче первенства. А им будет матч исключительной важности: в нем в субботу «Барселона» встречается с «Реалом».

Чемпионат Англии

В чемпионате Англии уикенд был отмечен скандалом, который будет еще иметь продолжение. «Манчестер Сити» принимал в субботу «Брайтон», и во время игры по стадиону объявили о смерти ярчайшей легенды английского футбола Бобби Чарльтона, которого, казалось, обожала вся целиком родина футбола. Но в перерыве матча группа болельщиков принялась выкрикивать оскорбления в адрес сэра Роберта Чарльтона, как известно, практически всю карьеру выступавшего за соседний «Манчестер Юнайтед». А с ним у «Манчестер Сити» принципиальное соперничество. Клуб в итоге пообещал найти хулиганов, изучив видеозаписи, и извинился перед родственниками легендарного футболиста.

Что касается самого матча, то манчестерцы кое-как, со счетом 2:1 одолели довольно мощного соперника. В иной ситуации выигрыш мог быть воспринят как вполне рядовой, потому что рядом с лучшим клубом Европы «Брайтон», как бы он ни прибавил, все равно не стоит. Но ситуация-то смотрелась не такой уж однозначной. Дело в том, что до столкновения с «Брайтоном» «Манчестер Сити» пережил поразительный по своим меркам срыв, потерпев два подряд поражения — от «Вулверхэмптона» и «Арсенала», то есть наиболее опасного конкурента. Так что успех был крайне необходим со всех точек зрения, включая психологическую.

Материальная, скажем так, выгода из него тоже была извлечена моментально. «Арсенал» в девятом туре разошелся миром с по-прежнему ищущим игру «Челси» (причем спасся в концовке чудом, уступая перед ней 0:2), и «Манчестер Сити» настиг его в классификации. А между прочим, всего в очке позади этого дуэта находятся «Ливерпуль» с «Тоттенхемом».

Чемпионат Италии

В итальянском первенстве в выходные состоялся чрезвычайно значимый матч. Лидировавший перед девятым туром «Милан» принимал «Ювентус», пытающийся вернуть себе флагманский статус после череды обрушившихся на него в последнее время неудач и проблем. Игра была довольно пресной вплоть до эпизода перед перерывом. Миланский защитник Малик Тиав сбил выходившего на ворота Мойзе Кена и заработал прямую красную карточку. «Ювентус» воспользовался удалением уже после отдыха, когда Мануэль Локателли с помощью рикошета забил единственный в игре мяч. Таким образом, «Милан» уступил первое место в таблице «Интеру», от которого его отделяет очко. Еще в балле за ними «Ювентус».

Чемпионат Германии

С «Баварией» вроде бы не творится ничего плохого. В восьми турах немецкого чемпионата она дважды сыграла вничью, а в остальных матчах одержала победы, в субботу, например, разделавшись с «Майнцем». Но, как ни странно, два клуба идут пока еще резвее футбольного гиганта. «Штутгарт» опережает мюнхенцев на очко, «Байер» — на два.

Чемпионат Франции

Символическая сборная очередного тура французского первенства, составленная L’Equipe, должна греть взгляд российского болельщика из-за присутствия в ее средней линии Александра Головина из «Монако». Прорвался он в эту команду благодаря достижению в домашнем матче с «Метцем». Дубль Головина принес «Монако» тяжелый выигрыш у соперника со счетом 2:1.

Интереснее, впрочем, другое. Для Головина это уже третье включение в такую сборную, притом что с начала турнира сыграно только девять туров. На разгонной части сезона российский центральный хавбек и вправду хорош — энергичен, эффективен. Об этом неплохо рассказывает и статистика. В активе Головина уже четыре гола и одна результативная передача. В снайперской гонке чемпионата Франции он располагается вплотную к топ-тройке, хотя ключевая составляющая его функционала заключается не в том, чтобы поражать чужие ворота, а в том, чтобы развивать атаки «Монако», не забывая при этом участвовать в срыве атак соперников.

Отличная форма Головина и некоторых его партнеров конвертируется в результаты. «Монако», который, по сути, прошлый чемпионат провалил, оставшись шестым, в данный момент лидирует. На очко меньше, чем у него, у «Ниццы», на два — у пережившего радикальную перестройку ПСЖ. Без Лионеля Месси и Неймара он оступился, потеряв баллы, уже в четырех матчах.

Очередные туры европейских национальных чемпионатов Чемпионат Англии 9-й тур. «Ливерпуль»—«Эвертон» 2:0 (Салах, 75 (пен.), 90+7). «Манчестер Сити»—«Брайтон» 2:1 (Альварес, 7; Холанн, 19 — Фати, 73). «Челси»—«Арсенал» 2:2 (Палмер, 15 (пен.); Мудрик, 48 — Райс, 77; Троссард, 84). «Шеффилд»—«Манчестер Юнайтед» 1:2 (Макбарни, 34 (пен.) — Мактоминей, 28; Дало, 77). «Ньюкасл»—«Кристал Пэлас» 4:0 (Мёрфи, 4; Гордон, 44; Лонгстафф, 45+2; Уилсон, 66). «Астон Вилла»—«Вест-Хэм» 4:1 (Дуглас Луис, 30, 51 (пен.); Уоткинс, 74; Бейли, 89 — Боуэн, 56). Положение команд. 1. Манчестер Сити» — 21 очко. 2. «Арсенал» — 21. 3. «Ливерпуль» — 20. 4. «Тоттенхем» — 20 (после 8 матчей). 5. «Астон Вилла» — 19. 6. «Ньюкасл» — 16. 7. «Брайтон» — 16. 8. «Манчестер Юнайтед» — 15. Чемпионат Испании 10-й тур. «Реал Сосьедад»—«Мальорка» 1:0 (Мендес, 64). «Севилья»—«Реал» 1:1 (Алаба, 74 (автогол) — Карвахаль, 78). «Сельта»—«Атлетико» 0:3 (Гризманн, 29 (пен.), 64, 70). «Жирона»—«Альмерия» 5:2 (Мартин, 37; Довбик, 39, 43; Савио, 71; Стуани, 85 — Баптистан, 2, 24). «Барселона»—«Атлетик» 1:0 (Гию, 80). Положение команд. 1. «Реал» — 25 очков. 2. «Жирона» — 25. 3. «Барселона» — 24. 4. «Атлетико» — 22 (после 9 матчей). 5. «Реал Сосьедад» — 18. 6. «Атлетик» — 17. Чемпионат Италии 9-й тур. «Верона»—«Наполи» 1:3 (Лазович, 60 — Политано, 27; Кварацхелия, 43, 55). «Торино»—«Интер» 0:3 (Тюрам, 59; Мартинес, 67; Чальханоглу, 90+5 (пен.)). «Аталанта»—«Дженоа» 2:0 (Лукман, 68; Эдерсон, 90+5). «Милан»—«Ювентус» 0:1 (Локателли, 63). Положение команд. 1. «Интер» — 22 очка. 2. «Милан» — 21. 3. «Ювентус» — 20. 4. «Фиорентина» — 17 (после 8 матчей). 5. «Наполи» — 17. 6. «Аталанта» — 16. Чемпионат Франции 9-й тур. ПСЖ—«Страсбург» 3:0 (Мбаппе, 10 (пен.); Солер, 31; Руис, 77). «Ницца»—«Марсель» 1:0 (Гессан, 79). «Монако»—«Метц», 2:1 (Головин, 42, 55 — Камара, 4). «Лилль»—«Брест» 1:0 (Языджи, 6). Положение команд. 1. «Монако» — 20 очков. 2. «Ницца» — 19. 3. ПСЖ — 18. 4. «Лилль» — 15. 5. «Брест» — 15. 6. «Реймс» — 14. Чемпионат Германии 8-й тур. «Дармштадт»—«Лейпциг» 1:3 (Кемпе, 32 (пен.) — Опенда, 1, 72; Форсберг, 24). «Вольфсбург»—«Байер» 1:2 (Лакруа, 41 — Фримпонг, 13; Гримальдо, 62). «Унион»—«Штутгарт» 0:3 (Гирасси, 16; Катомпа Мвумпа, 81; Ундав, 88). «Майнц»—«Бавария» 1:3 (Каси, 43 — Коман, 11; Кейн, 16; Горецка, 59). «Боруссия» (Дортмунд)—«Вердер» 1:0 (Брандт, 67). Положение команд. 1. «Байер» — 22 очка. 2. «Штутгарт» — 21. 3. «Бавария» — 20. 4. «Боруссия» — 20. 5. «Лейпциг» — 17. 6. «Хоффенхайм» — 15.

Алексей Доспехов