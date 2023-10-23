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Коммерсантъ FM
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Умер блогер Дядя Слава

Блогер Дядя Слава (настоящее имя — Станислав Андреев) умер вчера, 22 октября, на 57 году жизни. Об этом сообщил в Telegram его сын.

«Андреев Станислав Алексеевич, он же Дядя Слава, ушел в лучший мир, с улыбкой на лице. 30.06.1967 — 22.10.2023, ему было 56 лет»,— сказано в сообщении.

В последние годы Станислав Андреев боролся с онкологией. Его сын рассказал, что блогер за свою жизнь пережил три клинические смерти.

Блогер Дядя Слава стал известен благодаря аккаунту на YouTube. В августе платформа заблокировала его канал. В аккаунте в Telegram у него более 500 тыс. подписчиков. Он также собирал деньги для российских военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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