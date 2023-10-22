Красноярский художник оштрафован за неваляшки с тюремными татуировками

Центральный районный суд Красноярска оштрафовал на 1 тыс. руб. местного художника Василия Слонова по административной статье о демонстрации символики экстремистской организации (20.3 КоАП РФ). Об этом 22 октября сообщает издание ngs24.ru.

18 сентября в гостиничном комплексе Novotel Krasnoyarsk center проводилась выставка-продажа GULAG-toys. Среди экспонатов была неваляшка, на которой среди прочих рисунков на тюремную тему, были нанесены восьмиконечные звезды. Они считаются символом «движения» «Арестантский уклад един» (АУЕ). В России это «движение» признано экстремистским и запрещено.

Этот экспонат привлек внимание сотрудников центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Красноярскому краю. 29 сентября они провели административную проверку и составили протокол на художника. Суд признал нарушение в демонстрации экстремистской символики и выписал штраф. Художник, судя по материалам дела, признал вину и не стал оспаривать обвинения.

Работы Василия Слонова выставляются в России, в частности, в московском «Гоголь-центре», некоторые были проданы частным коллекционерам в Москве и Париже.