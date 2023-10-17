Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Росатом» отрицает причастность судна «Севморпуть» к повреждению Balticconnector

Российская госкорпорация «Росатом» заявила, что сообщения о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту с трубопроводом Balticconnector, по которому поставляется газ из Эстонии в Финляндию, не соответствуют действительности. Ранее финская центральная криминальная полиция сообщила, что «Севморпуть» и китайское судно Newnew Polar Bear фигурируют в расследовании повреждения Balticconnector.

«8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз "Севморпуть" осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 04.00 мск составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было. Согласно докладу капитана атомного контейнеровоза "Севморпуть", а также — судоводителей и вахтенного матроса, в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось»,— говорится в сообщении «Росатома» (есть у «Ъ»).

Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

Balticconnector: что за газопровод и что с ним случилось

Читать далее

В госкорпорации подчеркнули, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, а в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса.

Подводный морской газопровод Balticconnector мощностью 2,6 млрд куб. м в год, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии, был запущен в 2020 году, его стоимость составила €250 млн. В основном он использовался для отправки газа из Эстонии в Финляндию для покрытия пиков потребления.

Работу газопровода Balticconnector приостановили 8 октября из-за утечки на одном из его участков. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ. Президент России Владимир Путин назвал обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector «чушью собачьей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Зацепило».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...