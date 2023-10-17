«Росатом» отрицает причастность судна «Севморпуть» к повреждению Balticconnector

Российская госкорпорация «Росатом» заявила, что сообщения о причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к инциденту с трубопроводом Balticconnector, по которому поставляется газ из Эстонии в Финляндию, не соответствуют действительности. Ранее финская центральная криминальная полиция сообщила, что «Севморпуть» и китайское судно Newnew Polar Bear фигурируют в расследовании повреждения Balticconnector.

«8 октября 2023 г. атомный контейнеровоз "Севморпуть" осуществлял переход из Мурманска в Санкт-Петербург. Судно следовало без остановок и замедления скорости (средняя скорость движения судна за вахту с 00.00 по 04.00 мск составила 14,5 узлов без существенных изменений), якорь на ходу не вытравливался, каких-либо технологических инцидентов зафиксировано не было. Согласно докладу капитана атомного контейнеровоза "Севморпуть", а также — судоводителей и вахтенного матроса, в указанный отрезок времени подозрительных предметов, а также опасных действий других судов не наблюдалось»,— говорится в сообщении «Росатома» (есть у «Ъ»).

В госкорпорации подчеркнули, что район расположения трубопровода Balticconnector является участком активного судоходства, а в указанный отрезок времени в акватории находилось сразу несколько судов различного класса.

Подводный морской газопровод Balticconnector мощностью 2,6 млрд куб. м в год, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии, был запущен в 2020 году, его стоимость составила €250 млн. В основном он использовался для отправки газа из Эстонии в Финляндию для покрытия пиков потребления.

Работу газопровода Balticconnector приостановили 8 октября из-за утечки на одном из его участков. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Финская полиция обнаружила «внешние следы» в районе утечки. НАТО пригрозило, что, если версия диверсии подтвердится, альянс даст решительный ответ. Президент России Владимир Путин назвал обвинения РФ в причастности к утечке на Balticconnector «чушью собачьей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Зацепило».

Александр Кислов