Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл УНИКСу в Казани

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл команде УНИКС из Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:67 (29:17; 23:21; 21:14; 21:15). Матч проходил в столице Татарстана на арене «Баскет-холл».

В первой четверти «Уралмаш» давал отпор чемпиону прошлого сезона, некоторое время гости отставали всего на три очка, но ближе к концу передняя линия УНИКСа заработала отрыв в 12 очков. Больше всего в начальном отрезке забросил Лабери Луи из казанской команды (11 баллов).

Вторая четверть стартовала с трехочкового хозяев, которые ушли в отрыв на 15 очков. Десятиминутка шла в темпе, «Уралмаш» пытался отыграть преимущество, то сокращая разницу в 15 баллов, то возвращаясь к ней. Лучший снайпер первой половины из команды УНИКС — Лабери Луи (16 очков), из «Уралмаша» — Октавиус Эллис (12 очков). Счет за две четверти 52:38.

В третьей четверти УНИКС набрал преимущество в 21 очко. Переходы из защиты в атаку не оставляли шансов соперникам из Екатеринбурга. «Уралмаш» старался показать лучшую игру, смирившись с разницей в классе с казанской командой. Обе команды пересекли отметку в 50 очков и счет на табло составил 73:52.

Четвертая четверть стала добивающей для «Уралмаша», отрыв доходил до 30 очков в пользу хозяев. Тройка уралмашевцев, в которой были Октавиус Эллис, Гарретт Нэвелс и Александр Захаров (20, 17, 12 очков), составила достойную конкуренцию атаке соперника. За двадцать секунд до конца игрок УНИКСа Джален Рейнольдс забросил последние очки в матче, сбив экраны у края площадки. Итоговая разница в 27 очков и уверенная победа была за БК УНИКС.

Лучший по броскам стал форвард казанцев Лабери Луи, набравший 21 очко. У БК «Уралмаш» больше всего баллов набрал центровой Октавиус Эллис (20 очков).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» сыграет 25 октября в уральском дерби против Пермской «Пармы». Встреча состоится на арене УДС «Молот» в Перми.

Александр Стародумов

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