НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря после повреждения Balticconnector

НАТО вместе с союзниками усиливает патрулирование в регионе Балтийского моря. Как сообщается в пресс-релизе альянса, решение принято в связи с повреждением эстонско-финского газопровода Balticconnector.

НАТО и союзники организуют дополнительные разведывательные и наблюдательные полеты морских патрульных самолетов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и беспилотников. Также в регион направят четыре минных тральщика.

«Мы продолжим пристально следить за ситуацией, и мы поддерживаем тесный контакт с нашими союзниками Эстонией, Финляндией и Швецией»,— отметил представитель НАТО Дилан Уайт.

8 октября работа Balticconnector была приостановлена из-за утечки. 10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что причиной утечки стало «внешнее воздействие». Власти Эстонии и Финляндии создали совместную комиссию для расследования инцидента.

Финская Центральная криминальная полиция сообщала, что вблизи места повреждения газопровода находились два судна: российский «Севморпуть» и китайское Newnew Polar Bear. «Росатом» отверг причастность судна «Севморпуть» к инциденту на Balticconnector.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Зацепило».

Лусине Баласян