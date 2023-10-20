«Кристоф» поджарит сыр и картошку

Совладельцы кондитерской фабрики «Кристоф» (ООО «Глобус Элит») в поселке Терволово Гатчинского района Ленобласти Владимир Рахлис и Кристоф Люк Ж. Лаерманс весной 2024 года планируют приступить к строительству завода по производству сырных картофельных долек и хешбраунов на территории ОЭЗ. Мощность нового производства составит более 15 тыс. тонн готовой продукции, объем инвестиций — 3,5 млрд рублей. Выбранная ниша — очень перспективная, отмечают эксперты, хотя привычку покупать такие полуфабрикаты у российского потребителя еще предстоит сформировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Блюда из картофеля дешевы по сырью, но дорого обходятся в обработке...»

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ «Блюда из картофеля дешевы по сырью, но дорого обходятся в обработке...»

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Проект стоимостью 3,5 млрд рублей на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» (ОЭЗ) реализует юрлицо ООО «ПК ГТС», учрежденное Владимиром Рахлисом и Кристофом Лаермансом. Изначально компания заявляла о намерениях построить на территории ОЭЗ производство по выпуску инновационных ферментно-модифицированных сырных концентратов, на основе которых можно делать сырные топпинги, аппетайзеры и пэттисы с вложением 744 млн рублей. Вчера, 19 октября, господин Рахлис рассказал журналистам, что компания планирует расширить производство в ОЭЗ изготовлением картофельных полуфабрикатов (долек, хешбраунов, драников) и увеличить объем инвестиций до 3,5 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2025 год.

По словам бизнесмена, компания будет делать упор именно на такую номенклатуру завода и не рассматривает, например, производство картофеля фри. «К 2025–2026 годам российские производителя полностью закроют потребности в этом продукте, поэтому для себя мы его не рассматриваем. А вот традиционно российские блюда из тертого картофеля типа драников или картофельных оладий у нас пока никто не делает. Мы еще хотим выпускать жареную картошку с грибами»,— поделился планами генеральный директор ООО «ПК ГТС».

Эксперты согласны, что ниша таких полуфабрикатов сейчас еще не занята и привычку покупать их в магазинах только предстоит сформировать. Продукт будет интересен как для ритейлеров, так и для предприятий общепита. «Блюда из картофеля дешевы по сырью, но дорого обходятся в обработке: нужно помыть, почистить, вырезать глазки, как-то его нарезать и пропустить через тепловую обработку. В предприятиях общепита для обработки корнеплодов требуется отдельное помещение, так называемая грязная зона, и заготовщик, который будет мыть и чистить, а при больших объемах — еще и специальное оборудование для чистки»,— объясняет специфику Елена Перепелица, директор консалтинговой компании RestCon.

По словам госпожи Перепелицы, картофель, если его не покупать у постоянного поставщика, продающего один и тот же сорт неизменного качества, может давать непредсказуемый процент отходов, разный вкус и внешний вид блюд из него. «А для ресторанов это важные факторы, поэтому они могут быть заинтересованы в покупке полуфабрикатов у крупного поставщика, где максимально стабильное качество»,— заключает эксперт.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров тоже думает, что сырные и картофельные закуски — более сложный способ потреблять картофель, а потому более интересный продукт, нежели замороженная картошка фри. «В том числе та же сеть "Вкусно — и точка" может стать их стратегическим партнером по новым производственным направлениям»,— не исключает господин Бурмистров.

Сегодня сеть ресторанов быстрого питания действительно является стратегическим партнером другого направления бизнеса Владимира Рахлиса и бельгийца Кристофа Лаерманса. Кондитерская фабрика «Кристоф» (ООО «Глобус Элит») в поселке Терволово Гатчинского района Ленобласти работает в Ленобласти с 2016 года. Через год компания стала поставщиком десертов для сети «Вкусно — и точка» (ранее — McDonald’s). По словам господина Лаерманса, за это время фабрика поставила крупнейшей сети фастфудов более 7 млн порций. Объем поставок фабрики для крупнейшего партнера в период с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го превысил 3 млн порций. С другими компаниями сферы Q&R и HoReCa компания также сотрудничает, но в меньших объемах.

Господин Рахлис, являющийся также руководителем кондитерской фабрики, не уточнил годовые объемы ее производства, сообщив только, что в этом году выручка предприятия достигнет 1 млрд рублей против 600 млн по результатам 2022 года. Рост объемов производства и продаж топ-менеджер связывает с тем, что компания начала активнее сотрудничать с ритейлом. За последний год объемы поставок для него выросли на 20%.

Александра Тен