Генпрокуратура взыскала с АО «Каспий-Лада» 96 млн рублей теневых доходов

Нижегородский арбитражный суд решил взыскать в доход Российской Федерации 96,4 млн руб. c АО «Каспий-Лада» – крупного автодилера республики Дагестан. Компания в 2019 году получила деньги по доверенности в результате мнимой сделки, заключенной между нижегородской транзитной фирмой «Мегаполис» и ООО «Агент-Профи» (это юрлицо уже ликвидировано). Одна фирма в 2017 году поставила другой оборудование, покупатель не расплатился, и продавец получил в Нижнем Новгороде судебное решение о взыскании долга.

В 2021 году это решение в апелляции отменил Росфинмониторинг: финансовая разведка выяснила, что никакой поставки и перечисления денег в счет оплаты не было и проведена фиктивная сделка между формально-легитимными обществами. Однако в 2019 году, получив доверенность от ООО «Мегаполис», мнимый долг через московских приставов получило АО «Каспий-Лада». А в 2021 году, уже в период проходившей проверки Росфинмониторинга, ООО «Мегаполис» обратилось к судебным приставам Нижнего Новгорода, получив в суде дубликат исполнительного листа якобы взамен утерянного оригинала. Генеральная прокуратура сочла, что участники схемы повторно пытаются обналичить денежные средства и успела заблокировать процедуру ликвидации «Мегаполиса», а приставы приостановили производство, усомнившись в документах.

В арбитражном суде представитель Генпрокуратуры Юлия Яковлева подчеркнула, что в мае, когда в рамках спора уже был наложен обеспечительный арест на имущество АО «Каспий-Лада», по тому же адресу в Каспийске было учреждено аффилированное ООО «Каспий-Лада», куда вывели активы и средства автодилера. Гендиректор АО «Каспий-Лада» Артур Фатуллаев доказывал, что их компания крупный и добропорядочный дилер АвтоВАЗа, преступлений ее работники не совершали, поэтому полученные деньги нельзя считать преступными доходами, а 96 млн руб. по доверенности от «Мегаполиса» автодилер получил за поставку автомобилей. Однако директор не смог предоставить подтверждающих это документов, а также объяснить суду, почему он выбрал столь странный способ получения средств, формально не принадлежащих его компании. Решение о взыскании денег в доход государства в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Иван Сергеев