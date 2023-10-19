В зоне спецоперации погиб кубанский «Казак Бабай»

18 октября в зоне спецоперации на запорожском направлении на 46-м году жизни погиб казак Белореченского районного общества Александр Можаев, более известный как «Казак Бабай». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Кубанском казачьем войске. Информацию подтвердили в отряде «Барс-11».

Александр Можаев родился в Белореченске. Он стал известен в 2014 году, когда приехал в Крым, а позже — на Донбасс. Из-за колоритной внешности его часто снимали журналисты.

О гибели казака утром 19 октября сообщил в своем Тelegram-канале военкор Борис Рожин. Александр Можаев выполнял боевые задачи в зоне СВО в составе казачьего добровольческого отряда «Кубань» («Барс-11»). Что именно стало причиной гибели Александра Можаева, не сообщается.

Татьяна Ручкина

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