Игрок проставился на будущее

В Италии разгорается скандал, связанный с тем, что многие топовые футболисты делали ставки на спортивные события. Причем на нелегальных сайтах, в том числе на матчи с участием своих команд. Один из них, полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, уже получил семь месяцев дисквалификации. На следующей неделе ожидается вынесение вердикта по делу полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали — самого дорогого итальянского футболиста в истории. Ему грозит длительная дисквалификация. И это может привести к тому, что начнутся судебные разбирательства между «Ньюкаслом» и «Миланом», у которого Тонали был куплен минувшим летом. Есть основания полагать, что миланцы знали о том, что Тонали попал под расследование, и потому поспешили экстренно избавиться от одного из своих ключевых футболистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сандро Тонали (справа) уже признал, что делал незаконные ставки, но его адвокат настаивает на том, что футболист нуждается не в наказании, а в лечении, поскольку страдает лудоманией

Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images Сандро Тонали (справа) уже признал, что делал незаконные ставки, но его адвокат настаивает на том, что футболист нуждается не в наказании, а в лечении, поскольку страдает лудоманией

Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» и команда итальянской Серии A «Милан» могут быть втянуты в судебную тяжбу друг с другом. Все из-за состоявшегося летом перехода полузащитника Сандро Тонали из итальянской в английскую команду. По крайней мере в «Ньюкасле» уже заявили, что рассматривают все возможности реагирования в юридическом поле.

Отметим, что переход Тонали был одним из самых неожиданных трансферов лета. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау, комментируя переход, признавался, что в «Ньюкасле» были и рады, и одновременно удивлены тому, что вообще удалось заполучить Тонали. Ведь 23-летний футболист считался одним из лидеров «Милана», которому прочили статус, сопоставимый с тем, которым в свое время располагал в «Милане», например, Паоло Мальдини. Впрочем, летом неожиданную сделку вполне можно было объяснить ценой, предложенной англичанами.

Тонали был продан за €64 млн, что сделало его самым дорогим итальянским футболистом в истории. Собственно, и «Ньюкасл» никого дороже ранее не покупал.

Однако теперь возникли подозрения, что в «Милане» решились на продажу перспективного игрока, поскольку опасались того, что он попадет под дисквалификацию

Все дело в том, что Тонали стал одной из центральных фигур в громком скандале, разразившемся в итальянском футболе. В ходе расследования, которое, как оказалось, уже много месяцев велось итальянскими властями (на данный момент дело передано в прокуратуру Турина, со стороны спортивных структур его контролирует Олимпийский комитет Италии), выяснилось, что многие ведущие итальянские футболисты делали ставки в нелегальных букмекерских конторах. Причем ставили они в том числе и на матчи с участием своих команд. Список подозреваемых длинный — в нем почти полтора десятка имен. Неприятности могут ждать даже знаменитого 36-летнего Леонардо Бонуччи — лучшего игрока финала Евро-2020, в котором итальянцы обыграли англичан (Бонуччи забил в основное время, но судьба матча решалась в серии пенальти). В ходе рейда, который полиция провела на базе сборной Италии, готовившейся к недавним матчам квалификации Евро-2024 против команд Мальты и Англии, у подозреваемых «сборников», а помимо Тонали это был еще и Николо Дзаньоло (принадлежит турецкому «Галатасараю», но выступает на правах аренды за английскую «Астон Виллу»), были изъяты электронные устройства. Из переписки Тонали с Бонуччи выяснилось, что последний отлично знал, чем занимается молодежь.

Из показаний Николо Фаджоли, который уже получил семь месяцев дисквалификации, следует, что к ставкам его пристрастил именно Тонали. Он рассказал ему о том, что делать ставки на нелегальных сайтах (каких именно — Фаджоли не помнит, поскольку они постоянно меняли названия) безопасно, поскольку так не остается следов. Кроме того, подпольные букмекеры, в отличие от официальных, не требовали оплачивать ставки сразу, а давали играть в долг. Азарт привел Фаджоли к финансовым проблемам. По его словам, он задолжал почти €3 млн и не только букмекерам, которые, требуя долги, грозились переломать футболисту ноги, но и другим футболистам, у которых он занимал, чтобы залатать дыры в бюджете. При этом Фаджоли трудно было посетовать на то, что ему не хватает на жизнь. Его зарплата в «Ювентусе» составляла около €1,8 млн в год.

Отметим, что Фаджоли, в отличие от Тонали, не был уличен в том, что ставил деньги на игры с участием своей команды. А вот Тонали ставил и на игры «Брешии», за которую выступал до 2020 года, и на матчи «Милана».

Это создает более серьезный состав нарушения, так что полузащитнику грозит минимум 12 месяцев дисквалификации. Максимальный срок отстранения — три года. Тонали уже признал вину, а его адвокат настаивает на том, что его клиент нуждается не в наказании, а в лечении, поскольку страдает лудоманией, или, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «патологическим влечением к азартным играм».

В свете практически неизбежной дисквалификации Тонали «Ньюкасл» оказывается в сложной ситуации. У итальянца с английской командой пятилетний контракт, по которому ему причитается по £6,2 млн (€7,11 млн) в год. Но даже если оставить финансовый вопрос в стороне, получится, что «Ньюкасл» надолго останется без игрока, на которого возлагал большие надежды. И если подтвердится, что в «Милане» знали о том, что у Тонали проблемы, и утаили это, то английская сторона вполне может потребовать у итальянской компенсации.

Александр Петров