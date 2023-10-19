Игрок проставился на будущее
Самый дорогой итальянский футболист Сандро Тонали может получить длительную дисквалификацию
В Италии разгорается скандал, связанный с тем, что многие топовые футболисты делали ставки на спортивные события. Причем на нелегальных сайтах, в том числе на матчи с участием своих команд. Один из них, полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, уже получил семь месяцев дисквалификации. На следующей неделе ожидается вынесение вердикта по делу полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали — самого дорогого итальянского футболиста в истории. Ему грозит длительная дисквалификация. И это может привести к тому, что начнутся судебные разбирательства между «Ньюкаслом» и «Миланом», у которого Тонали был куплен минувшим летом. Есть основания полагать, что миланцы знали о том, что Тонали попал под расследование, и потому поспешили экстренно избавиться от одного из своих ключевых футболистов.
Сандро Тонали (справа) уже признал, что делал незаконные ставки, но его адвокат настаивает на том, что футболист нуждается не в наказании, а в лечении, поскольку страдает лудоманией
Фото: Tim Nwachukwu / Getty Images
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл» и команда итальянской Серии A «Милан» могут быть втянуты в судебную тяжбу друг с другом. Все из-за состоявшегося летом перехода полузащитника Сандро Тонали из итальянской в английскую команду. По крайней мере в «Ньюкасле» уже заявили, что рассматривают все возможности реагирования в юридическом поле.
Отметим, что переход Тонали был одним из самых неожиданных трансферов лета. Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау, комментируя переход, признавался, что в «Ньюкасле» были и рады, и одновременно удивлены тому, что вообще удалось заполучить Тонали. Ведь 23-летний футболист считался одним из лидеров «Милана», которому прочили статус, сопоставимый с тем, которым в свое время располагал в «Милане», например, Паоло Мальдини. Впрочем, летом неожиданную сделку вполне можно было объяснить ценой, предложенной англичанами.
Тонали был продан за €64 млн, что сделало его самым дорогим итальянским футболистом в истории. Собственно, и «Ньюкасл» никого дороже ранее не покупал.
Однако теперь возникли подозрения, что в «Милане» решились на продажу перспективного игрока, поскольку опасались того, что он попадет под дисквалификацию
Все дело в том, что Тонали стал одной из центральных фигур в громком скандале, разразившемся в итальянском футболе. В ходе расследования, которое, как оказалось, уже много месяцев велось итальянскими властями (на данный момент дело передано в прокуратуру Турина, со стороны спортивных структур его контролирует Олимпийский комитет Италии), выяснилось, что многие ведущие итальянские футболисты делали ставки в нелегальных букмекерских конторах. Причем ставили они в том числе и на матчи с участием своих команд. Список подозреваемых длинный — в нем почти полтора десятка имен. Неприятности могут ждать даже знаменитого 36-летнего Леонардо Бонуччи — лучшего игрока финала Евро-2020, в котором итальянцы обыграли англичан (Бонуччи забил в основное время, но судьба матча решалась в серии пенальти). В ходе рейда, который полиция провела на базе сборной Италии, готовившейся к недавним матчам квалификации Евро-2024 против команд Мальты и Англии, у подозреваемых «сборников», а помимо Тонали это был еще и Николо Дзаньоло (принадлежит турецкому «Галатасараю», но выступает на правах аренды за английскую «Астон Виллу»), были изъяты электронные устройства. Из переписки Тонали с Бонуччи выяснилось, что последний отлично знал, чем занимается молодежь.
Из показаний Николо Фаджоли, который уже получил семь месяцев дисквалификации, следует, что к ставкам его пристрастил именно Тонали. Он рассказал ему о том, что делать ставки на нелегальных сайтах (каких именно — Фаджоли не помнит, поскольку они постоянно меняли названия) безопасно, поскольку так не остается следов. Кроме того, подпольные букмекеры, в отличие от официальных, не требовали оплачивать ставки сразу, а давали играть в долг. Азарт привел Фаджоли к финансовым проблемам. По его словам, он задолжал почти €3 млн и не только букмекерам, которые, требуя долги, грозились переломать футболисту ноги, но и другим футболистам, у которых он занимал, чтобы залатать дыры в бюджете. При этом Фаджоли трудно было посетовать на то, что ему не хватает на жизнь. Его зарплата в «Ювентусе» составляла около €1,8 млн в год.
Отметим, что Фаджоли, в отличие от Тонали, не был уличен в том, что ставил деньги на игры с участием своей команды. А вот Тонали ставил и на игры «Брешии», за которую выступал до 2020 года, и на матчи «Милана».
Это создает более серьезный состав нарушения, так что полузащитнику грозит минимум 12 месяцев дисквалификации. Максимальный срок отстранения — три года. Тонали уже признал вину, а его адвокат настаивает на том, что его клиент нуждается не в наказании, а в лечении, поскольку страдает лудоманией, или, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, «патологическим влечением к азартным играм».
В свете практически неизбежной дисквалификации Тонали «Ньюкасл» оказывается в сложной ситуации. У итальянца с английской командой пятилетний контракт, по которому ему причитается по £6,2 млн (€7,11 млн) в год. Но даже если оставить финансовый вопрос в стороне, получится, что «Ньюкасл» надолго останется без игрока, на которого возлагал большие надежды. И если подтвердится, что в «Милане» знали о том, что у Тонали проблемы, и утаили это, то английская сторона вполне может потребовать у итальянской компенсации.