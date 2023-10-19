Сенатор от Татарстана Емельянов госпитализирован со множественными переломами

Сенатор от Татарстана и бывший мэр Елабуги Геннадий Емельянов был госпитализирован со множественными переломами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Baza Фото: Telegram-канал Baza

По данным источника, господин Емельянов попал в аварию на трассе Чистополь—Нижнекамск. Будучи за рулем иномарки Toyota Land Cruiser, он совершил обгон в запрещенном для этого месте, задел другую машину, и его автомобиль вылетел с трассы. По сведениям Telegram-канала Brief, самого сенатора выбросило при этом из салона.

Бывший мэр Елабуги получил множественные переломы ребер, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Детали происшествия уточняются.

В ГИБДД МВД по Татарстану подтвердили факт ДТП, но не стали называть имя пострадавшего. Официальный представитель госинспеции сказал лишь, что водитель Toyota Land Cruiser — 66-летний житель Зеленодольска и причиной аварии является «выезд на встречную полосу движения», где внедорожник столкнулся с Volkswagen Polo.

ДТП произошло 18 октября в 07:10 на 75 км автодороги Чистополь – Нижнекамск, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"