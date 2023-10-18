Не менее 7 га под муниципальное строительство жилья пообещали Нижнему Новгороду

Комитет заксобрания по градостроительному развитию рекомендовал областному правительству ежегодно выделять в Нижнем Новгороде не менее 7 га земельных участков под строительство многоквартирных домов для расселения аварийного жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», администрация города вместе региональными минстроем планируют в 2024 году запустить программу по строительству жилья по муниципальному заказу, наподобие работавшего в 2014-2015 годах механизма волнового переселения. Как пояснил представитель городского департамента строительства Артем Каразанов, для бюджета заметно дешевле строить муниципальное жилье по себестоимости 88 тыс. руб. за кв. м, нежели приобретать квартиры на вторичном рынке за 130-140 тыс. руб. за кв. м или на первичном, где цены начинаются от 150 тыс. руб.

Кроме того, в мэрии планируют строить жилье в каждом районе, чтобы расселяемые из аварийного фонда жители получали новые квартиры в привычных местах. За счет этого власти хотят снять конфликтные ситуации с людьми, не желающими уезжать из своего района. Расселение нижегородцев во «вторичку» в пределах города порождает недовольство и споры: администрация участвует примерно в 200 судебных разбирательствах с гражданами. Пока администрации Нижнего Новгорода не удалось получить от региональных властей все запрошенные земельные участки.

Председатель комитета Василий Суханов пояснил, что эту проблему удалось сдвинуть с мертвой точки с помощью зампреда правительства Иван Каргина, который теперь курирует вопросы землеотводов городу. Чтобы в целом решить жилищный вопрос нижегородцев и выполнить указ президента в этой части, в регионе необходимо ежегодно вводить в строительный оборот около 100 га, из них не менее 7-8 га должны приходиться на Нижний Новгород для целей расселения аварийного жилья и домов с высокой степенью износа, заключил депутат Суханов.

Иван Сергеев