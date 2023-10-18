Ушел в отставку томский вице-губернатор по экономике

Вице-губернатор Томской области Андрей Антонов ушел в отставку. Информацию об этом «Ъ-Сибирь» подтвердил и. о. начальника департамента информационной политики администрации региона Константин Карпачев.

В областной администрации господин Карпачев курировал вопросы экономики. На этот пост в 2012 году его назначил новый тогда томский губернатор Сергей Жвачкин. Господин Антонов, в частности, занимался проектом создания межвузовского кампуса международного уровня, концессионное соглашение для строительства которого Томская область заключила 25 сентября 2023 года.

Сам Андрей Антонов о своей отставке не сообщал. Последняя публикация в его аккаунте в соцсети «ВКонтакте» датирована 3 октября.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре ушел в отставку вице-губернатор Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Как и господин Антонов, он занимал этот пост с 1 сентября 2012 года.

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Валерий Лавский