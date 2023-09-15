СМИ: томский вице-губернатор по АПК уходит в отставку

Вице-губернатор Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр уйдет в отставку в конце будущей недели. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Это мое решение уйти. Я считаю, что 11 лет — достаточный период для того, чтобы в своих сферах поменять философию и сделать запланированные дела»,— процитировало информагентство заместителя главы региона.

Уроженец Алтайского края Андрей Кнорр был назначен томским вице-губернатором с 1 сентября 2012 года. Тогда Томской областью руководил губернатор Сергей Жвачкин. В ноябре прошлого года, докладывая об итогах уборочной кампании новому губернатору Владимиру Мазуру, господин Кнорр сообщал о том, что регион по урожайности зерновых в бункерном весе (30,1 ц/га) занял третье место в Сибири, по урожайности овощей — второе, картофеля — третье.

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Валерий Лавский