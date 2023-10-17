Red Wings продлил полеты из Тель-Авива в Сочи до 22 октября

Авиакомпания Red Wings продолжит выполнять рейсы между Израилем и городами РФ. В ближайшие дни из Тель-Авива в Сочи вылетят несколько бортов, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Ближайший самолет вылетит из Израиля в Сочи в 18:40 17 октября. На следующий день рейсы будут выполняться в 14:00 и 21:35. В четверг, 19 октября, из Тель-Авива в Сочи вылетят сразу три борта – в 10:45, 18:15 и 23:30. По два рейса будут выполнены 20, 21 (в 10:45 и 18:15 в оба дня) и 22 октября (в 10:10 и 18:15).

В пресс-службе авиакомпании сообщили также, что Red Wings продлевает режим вынужденного возврата/обмена билетов без взимания комиссии для рейсов, вылетающих по 23 октября включительно. Вернуть билеты можно будет до момента завершения регистрации на вылетающий рейс.

Вячеслав Рыжков

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