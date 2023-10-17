Новороссийские пчеловоды могут начать продавать мед на экспорт
В Новороссийске рассматривают возможность организовать экспортные поставки меда, собранного местными пчеловодами. Для обсуждения этого вопроса предприниматели встретились с представителями администрации города-героя, рассказали в пресс-службе мэрии.
Фото: pxhere.com
Как отметила начальник отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации города Елена Рябых, пчеловодство становится все более перспективной отраслью, особенно на фоне растущего интереса к натуральным и экологически чистым продуктам. За границей растет спрос на мед и пчелиные продукты, и этот потенциал можно использовать для развития экспорта, отмечает госпожа Рябых.
Новороссийских предпринимателей в онлайн-режиме проконсультировал руководитель «Центра поддержки экспорта Краснодарского края» Анатолий Ротаренко. Он рассказал о возможностях выхода на экспорт, особенностях, которые ждут пчеловодов, а также о мерах поддержки и содействии при сопровождении экспортеров.
В свою очередь главный специалист управления туризма и сельского хозяйства администрации Новороссийска Дмитрий Вакуленко заметил, что мед местных пчеловодов сам по себе разнообразный и высокого качества, однако предпринимателям не хватает индивидуальных масштабов для выхода на экспорт, а потому им необходимо объединиться.
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