Новороссийские пчеловоды могут начать продавать мед на экспорт

В Новороссийске рассматривают возможность организовать экспортные поставки меда, собранного местными пчеловодами. Для обсуждения этого вопроса предприниматели встретились с представителями администрации города-героя, рассказали в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Как отметила начальник отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации города Елена Рябых, пчеловодство становится все более перспективной отраслью, особенно на фоне растущего интереса к натуральным и экологически чистым продуктам. За границей растет спрос на мед и пчелиные продукты, и этот потенциал можно использовать для развития экспорта, отмечает госпожа Рябых.

Новороссийских предпринимателей в онлайн-режиме проконсультировал руководитель «Центра поддержки экспорта Краснодарского края» Анатолий Ротаренко. Он рассказал о возможностях выхода на экспорт, особенностях, которые ждут пчеловодов, а также о мерах поддержки и содействии при сопровождении экспортеров.

В свою очередь главный специалист управления туризма и сельского хозяйства администрации Новороссийска Дмитрий Вакуленко заметил, что мед местных пчеловодов сам по себе разнообразный и высокого качества, однако предпринимателям не хватает индивидуальных масштабов для выхода на экспорт, а потому им необходимо объединиться.

Вячеслав Рыжков

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