Главные новости за 16 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В краснодарской школе №6 прямо во время урока с потолка обрушилась штукатурка. Одна из учениц получила ушибы. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

За 2023 год в Краснодарском крае волонтеры «Лиза Алерт» получили 317 заявок на поиск пропавших детей. Большинство из них — 302 — были найдены живыми.

В Сочи собственников хотят лишить земли из-за близости к нацпарку, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Суд оставил в силе приговор военнослужащему, который отказался участвовать в СВО из-за обострения заболевания. Его признали виновным в неисполнении приказа.

Заседание по делу о сносе дома, принадлежащего приемной семье Дани Милохина, перенесли на 25 октября.

Ленинский районный суд Краснодара назначил шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении каждому из напавших на сотрудников ДПС в районе Тургеневского моста.

ГК «Ромекс» завершила строительство третьей очереди логистического центра Ozon в многофункциональном парке «Ромекс-Теучежский» в Адыгее.

За девять месяцев 2023 года в Краснодарском крае произошло более 4,4 тыс. ДТП. Каждая восьмая авария в регионе заканчивается летальным исходом, заявили в ГИБДД.

Власти Краснодара назвали фейком информацию о взрывчатке в игрушке на детской площадке в Фестивальном микрорайоне города.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о гибели жителя села Пляхо в зоне проведения спецоперации в Украине.

В Краснодаре с 16 октября стартовал отопительный сезон. Тепло в дома горожан будут подавать по заявочному принципу.

Круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий между Сочи и Александрией, исключил до конца года остановку в израильском городе Ашдод из-за боевых действий.

Посетители Японского сад в «парке Галицкого» обратили внимание на исчезновение черепах из сухого пруда Карэикэ. В телеграм-канале парка рассказали, что их перевезли на зимовку.

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